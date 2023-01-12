Полковник Матвийчук: ВСУ готовят неистовые атаки на Соледар

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходима победа в Соледаре, поэтому ВСУ предпримут максимум усилий для совершения неистовых атак на российскую армию. Об этом сообщил экс-офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Дело в том, что Зеленскому необходима победа. Если ее не будет, то не будет денег от Запада. Поэтому сейчас он станет предпринимать максимум усилий. На жизнях тысяч украинцев он давно поставил крест. Думаю, будем свидетелями неистовых атак на позиции наших „музыкантов“ и десантников, чтобы сбить их», — рассказал Матвичук изданию МК.RU. Он также уверен, что преимущество на стороне России, поэтому у противника ничего не получится.
Ранее основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что Россия контролирует всю территорию Соледара. За населенный пункт велись ожесточенные бои. В Кремле отметили героизм и самоотверженность российских войск.
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходима победа в Соледаре, поэтому ВСУ предпримут максимум усилий для совершения неистовых атак на российскую армию. Об этом сообщил экс-офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Дело в том, что Зеленскому необходима победа. Если ее не будет, то не будет денег от Запада. Поэтому сейчас он станет предпринимать максимум усилий. На жизнях тысяч украинцев он давно поставил крест. Думаю, будем свидетелями неистовых атак на позиции наших „музыкантов“ и десантников, чтобы сбить их», — рассказал Матвичук изданию МК.RU. Он также уверен, что преимущество на стороне России, поэтому у противника ничего не получится. Ранее основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что Россия контролирует всю территорию Соледара. За населенный пункт велись ожесточенные бои. В Кремле отметили героизм и самоотверженность российских войск.