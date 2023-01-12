12 января 2023

Двух малолетних сестер забрали из семьи в новогодние праздники по решению пермских полицейских

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция по противодействию коррупции полковника полиции Лузина Александра. УМВД по Пермскому краю., мвд, шеврон полиция россии
Сестер отлучили от семьи по решению полиции Фото:

Двух малолетних сестер изъяли из семьи по решению прикамских полицейских. Эта информация опубликована на сайте фонда «Дедморозим».

«Девочек изъяли из семьи по акту полиции в новогодние праздники. 8-месячная Таня оказалась в больнице вместе с 5-летней сестрой Томой (имена девочек изменены). Им требуется помощь специалистов», — указано в сообщении.

Родители девочек не справлялись с воспитанием. В стационаре о малышках позаботились больничные мамы фонда. На сайте написано, что в медучреждение нет спецперсонала, который бы регулярно присматривал за детьми-сиротами. Работа «Службы заботы» реализуется при поддержке фонда грантов губернатора Пермского края. И все же сотрудникам требуется посильная помощь неравнодушных граждан. Желающие могут направить средства по реквизитам, указанным на сайте «Дедморозим».

О том, что в поселке Кормовище (Пермский край) органы опеки силой изъяли у многодетной семьи троих детей, URA.RU писало ранее. О произошедшем рассказывал отец семейства.

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Двух малолетних сестер изъяли из семьи по решению прикамских полицейских. Эта информация опубликована на сайте фонда «Дедморозим». «Девочек изъяли из семьи по акту полиции в новогодние праздники. 8-месячная Таня оказалась в больнице вместе с 5-летней сестрой Томой (имена девочек изменены). Им требуется помощь специалистов», — указано в сообщении. Родители девочек не справлялись с воспитанием. В стационаре о малышках позаботились больничные мамы фонда. На сайте написано, что в медучреждение нет спецперсонала, который бы регулярно присматривал за детьми-сиротами. Работа «Службы заботы» реализуется при поддержке фонда грантов губернатора Пермского края. И все же сотрудникам требуется посильная помощь неравнодушных граждан. Желающие могут направить средства по реквизитам, указанным на сайте «Дедморозим». О том, что в поселке Кормовище (Пермский край) органы опеки силой изъяли у многодетной семьи троих детей, URA.RU писало ранее. О произошедшем рассказывал отец семейства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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