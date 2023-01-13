Shukan Gendai: в Японии пришли в ужас от «зверски разрушительного» оружия России

Shukan Gendai: НАТО называет оружие «Сармат» «зверски разрушительным»

13 января 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

НАТО присвоила «Сармату» кодовое название «Сатана-2», сообщает Shukan Gendai Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU НАТО считает ядерный комплекс «Сармат», стоящий на вооружении армии России, «зверски разрушительным». Об этом сообщает японская газета Shukan Gendai. «НАТО присвоила „Сармату“ кодовое название „Сатана-2“ — „оружие дьявола“. Америка и другие страны Североатлантического альянса считают его зверски разрушительным оружием», — говорится в публикации. Россия запустила ракету «Сармат» впервые 20 апреля 2022 года. После этого в стране началось серийное производство этих ракет. Дальность поражения ракеты составляет 18 000 км. Это означает, что ядерная боеголовка может упасть на почти все города западного лагеря. Генеральный директор Государственного ракетного центра им. В.П. Макеева Владимир Дегтярь заявил, что производство этих ракет нужно для политики ядерного сдерживания и сохранения мира. Его слова передает RT.

НАТО считает ядерный комплекс «Сармат», стоящий на вооружении армии России, «зверски разрушительным». Об этом сообщает японская газета Shukan Gendai. «НАТО присвоила „Сармату“ кодовое название „Сатана-2“ — „оружие дьявола“. Америка и другие страны Североатлантического альянса считают его зверски разрушительным оружием», — говорится в публикации. Россия запустила ракету «Сармат» впервые 20 апреля 2022 года. После этого в стране началось серийное производство этих ракет. Дальность поражения ракеты составляет 18 000 км. Это означает, что ядерная боеголовка может упасть на почти все города западного лагеря. Генеральный директор Государственного ракетного центра им. В.П. Макеева Владимир Дегтярь заявил, что производство этих ракет нужно для политики ядерного сдерживания и сохранения мира. Его слова передает RT.