В МИД РФ обозначили главное требование к переговорам с Украиной

В МИД РФ: Россия сохранит новые территории во время переговоров с Украиной
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ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ 5 октября Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во время проведения будущих переговоров между Россией и Украиной стороны должны учитывать территории, которые вошли в состав РФ. Об это заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«При возможном возобновлении и дальнейшем ходе переговоров должны учитываться новые реалии», — заявил Алексей Полищук. Его слова приводит ТАСС. Спикер пояснил, что под новым реалиями подразумевает вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Большинство жителей проголосовало за присоединение. Окончательно регионы вошли в состав РФ 5 октября. В тот день президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о вхождении четырех новых регионов, сообщает RT.

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Во время проведения будущих переговоров между Россией и Украиной стороны должны учитывать территории, которые вошли в состав РФ. Об это заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. «При возможном возобновлении и дальнейшем ходе переговоров должны учитываться новые реалии», — заявил Алексей Полищук. Его слова приводит ТАСС. Спикер пояснил, что под новым реалиями подразумевает вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Большинство жителей проголосовало за присоединение. Окончательно регионы вошли в состав РФ 5 октября. В тот день президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о вхождении четырех новых регионов, сообщает RT.
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