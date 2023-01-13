В МИД РФ обозначили главное требование к переговорам с Украиной

В МИД РФ: Россия сохранит новые территории во время переговоров с Украиной

13 января 2023 в 07:50 Размер текста - 17 +

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ 5 октября Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время проведения будущих переговоров между Россией и Украиной стороны должны учитывать территории, которые вошли в состав РФ. Об это заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. «При возможном возобновлении и дальнейшем ходе переговоров должны учитываться новые реалии», — заявил Алексей Полищук. Его слова приводит ТАСС. Спикер пояснил, что под новым реалиями подразумевает вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Большинство жителей проголосовало за присоединение. Окончательно регионы вошли в состав РФ 5 октября. В тот день президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о вхождении четырех новых регионов, сообщает RT.

Во время проведения будущих переговоров между Россией и Украиной стороны должны учитывать территории, которые вошли в состав РФ. Об это заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. «При возможном возобновлении и дальнейшем ходе переговоров должны учитываться новые реалии», — заявил Алексей Полищук. Его слова приводит ТАСС. Спикер пояснил, что под новым реалиями подразумевает вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Большинство жителей проголосовало за присоединение. Окончательно регионы вошли в состав РФ 5 октября. В тот день президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о вхождении четырех новых регионов, сообщает RT.