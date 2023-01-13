Автоэксперт: в Россию придут новые бренды машин

Автоэксперт: в Россию придут иранские, китайские и вьетнамские машины
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В России появятся иранские машины, сообщил Игорь Моржаретто Фото:
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В 2023 году в Россию придут автомобили из Китая, Ирана и Вьетнама. Среди новых марок будут: Hongqi и Vinfast. Об этом рассказал автоэскперт Игорь Моржаретто.

«Может, официально придет Hongqi. Я предполагаю, что возможно еще будет вьетнамский бренд Vinfast. Возможно, вместе с ними будут и иранцы», — рассказал Игорь Моржаретто. Его слова приводит РИА Новости.

Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого зарубежные бренды автомобилей стали закрывать свое производство в России. Чтобы обеспечить спрос автолюбителей, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил продать китайским компаниям часть заводов ушедших из России автопроизводителей. Его слова приводит RT.

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В 2023 году в Россию придут автомобили из Китая, Ирана и Вьетнама. Среди новых марок будут: Hongqi и Vinfast. Об этом рассказал автоэскперт Игорь Моржаретто. «Может, официально придет Hongqi. Я предполагаю, что возможно еще будет вьетнамский бренд Vinfast. Возможно, вместе с ними будут и иранцы», — рассказал Игорь Моржаретто. Его слова приводит РИА Новости. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого зарубежные бренды автомобилей стали закрывать свое производство в России. Чтобы обеспечить спрос автолюбителей, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил продать китайским компаниям часть заводов ушедших из России автопроизводителей. Его слова приводит RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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