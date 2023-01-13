Автоэксперт: в Россию придут новые бренды машин

Автоэксперт: в Россию придут иранские, китайские и вьетнамские машины

13 января 2023 в 08:08 Размер текста - 17 +

В России появятся иранские машины, сообщил Игорь Моржаретто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России В 2023 году в Россию придут автомобили из Китая, Ирана и Вьетнама. Среди новых марок будут: Hongqi и Vinfast. Об этом рассказал автоэскперт Игорь Моржаретто. «Может, официально придет Hongqi. Я предполагаю, что возможно еще будет вьетнамский бренд Vinfast. Возможно, вместе с ними будут и иранцы», — рассказал Игорь Моржаретто. Его слова приводит РИА Новости. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого зарубежные бренды автомобилей стали закрывать свое производство в России. Чтобы обеспечить спрос автолюбителей, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил продать китайским компаниям часть заводов ушедших из России автопроизводителей. Его слова приводит RT.

В 2023 году в Россию придут автомобили из Китая, Ирана и Вьетнама. Среди новых марок будут: Hongqi и Vinfast. Об этом рассказал автоэскперт Игорь Моржаретто. «Может, официально придет Hongqi. Я предполагаю, что возможно еще будет вьетнамский бренд Vinfast. Возможно, вместе с ними будут и иранцы», — рассказал Игорь Моржаретто. Его слова приводит РИА Новости. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого зарубежные бренды автомобилей стали закрывать свое производство в России. Чтобы обеспечить спрос автолюбителей, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил продать китайским компаниям часть заводов ушедших из России автопроизводителей. Его слова приводит RT.