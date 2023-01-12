Подсудимый по коррупционному делу сбежал от курганского суда за границу

Евгения Рассказова не могут найти, чтобы судить за мошенничество Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший руководитель федерации футбола Курганской области Евгений Рассказов, которого судят по делу о мошенничестве, не явился на второе подряд судебное заседание, и в настоящее время находится за пределами России. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из зала суда.

«Просим приобщить к делу сведения из УМВД, что Рассказова видели последний раз в начале декабря. По оперативной информации, 3 декабря он покинул РФ через территорию Челябинской области. Он неоднократно покидал Курганскую область. В отношении Рассказова была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, которая неоднократно нарушалась», — процитировал корреспондент заявление стороны обвинения на заседании 13 января. Местонахождение подсудимого Рассказова в настоящее время неизвестно. Прокурор предложила объявить Рассказова в розыск.

Адвокат Рассказова Павел Сорокин сообщил в суде, что также не располагает сведениями о том, где находится его клиент. Телефон Рассказова находится вне зоны действия сети. При этом Сорокин выступил против ходатайства прокурора. В итоге суд на данной стадии рассмотрения дела отказал в розыске, поскольку запрос был направлен лишь по месту регистрации.

Экс-пиарщика курганского губернатора Александра Тетерина и Рассказова судят по обвинению в мошенничестве при получении средств из бюджета Курганской области на поездку сборной на соревнования по пляжному футболу. Ущерб от их совместных действий мог составить около 447 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский подсудимый мог скрыться от правосудия в Германии, где живут его близкие родственники. Суд по коррупционному делу был перенесен из-за отсутствия на заседании подсудимого Евгения Рассказова.