В ходе спецоперации Россия добьется своих целей и возьмет под свой контроль всю территорию Донбасса. Об этом заявил немецкий генерал, бывший советник по военной политике экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, Эрих Вад. По его мнению, об этом свидетельствует настоящее наступление российских войск в Бахмуте (Артемовск).
«На востоке Украины, в районе Бахмута, явно наступают русские. Вероятно, вскоре они полностью захватят Донбасс», — передает слова Эриха Вада немецкое издание Emma.
Свои прогнозы по поводу успешности действий России в Донбассе выразилт и ряд немецких СМИ. Так, обозреватели Der Spiegel выступили с мнением, что российская армия возьмет Донбасс под свой контроль в августе 2023 года, сообщает «Национальная служба новостей».
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В ходе спецоперации Россия добьется своих целей и возьмет под свой контроль всю территорию Донбасса. Об этом заявил немецкий генерал, бывший советник по военной политике экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, Эрих Вад. По его мнению, об этом свидетельствует настоящее наступление российских войск в Бахмуте (Артемовск). «На востоке Украины, в районе Бахмута, явно наступают русские. Вероятно, вскоре они полностью захватят Донбасс», — передает слова Эриха Вада немецкое издание Emma. Свои прогнозы по поводу успешности действий России в Донбассе выразилт и ряд немецких СМИ. Так, обозреватели Der Spiegel выступили с мнением, что российская армия возьмет Донбасс под свой контроль в августе 2023 года, сообщает «Национальная служба новостей».