Немецкий генерал предрек полный возврат Донбасса России

13 января 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

Российские войска возьмут Донбасс под свой контроль, считает Эрих Вад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации Россия добьется своих целей и возьмет под свой контроль всю территорию Донбасса. Об этом заявил немецкий генерал, бывший советник по военной политике экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, Эрих Вад. По его мнению, об этом свидетельствует настоящее наступление российских войск в Бахмуте (Артемовск). «На востоке Украины, в районе Бахмута, явно наступают русские. Вероятно, вскоре они полностью захватят Донбасс», — передает слова Эриха Вада немецкое издание Emma. Свои прогнозы по поводу успешности действий России в Донбассе выразилт и ряд немецких СМИ. Так, обозреватели Der Spiegel выступили с мнением, что российская армия возьмет Донбасс под свой контроль в августе 2023 года, сообщает «Национальная служба новостей».

В ходе спецоперации Россия добьется своих целей и возьмет под свой контроль всю территорию Донбасса. Об этом заявил немецкий генерал, бывший советник по военной политике экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, Эрих Вад. По его мнению, об этом свидетельствует настоящее наступление российских войск в Бахмуте (Артемовск). «На востоке Украины, в районе Бахмута, явно наступают русские. Вероятно, вскоре они полностью захватят Донбасс», — передает слова Эриха Вада немецкое издание Emma. Свои прогнозы по поводу успешности действий России в Донбассе выразилт и ряд немецких СМИ. Так, обозреватели Der Spiegel выступили с мнением, что российская армия возьмет Донбасс под свой контроль в августе 2023 года, сообщает «Национальная служба новостей».