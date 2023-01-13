Немецкий генерал предрек полный возврат Донбасса России

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, зима, военные, спецоперация, тренировка, маскхалат, полигон, зимняя война, война зимой
Российские войска возьмут Донбасс под свой контроль, считает Эрих Вад Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации Россия добьется своих целей и возьмет под свой контроль всю территорию Донбасса. Об этом заявил немецкий генерал, бывший советник по военной политике экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, Эрих Вад. По его мнению, об этом свидетельствует настоящее наступление российских войск в Бахмуте (Артемовск).

«На востоке Украины, в районе Бахмута, явно наступают русские. Вероятно, вскоре они полностью захватят Донбасс», — передает слова Эриха Вада немецкое издание Emma.

Свои прогнозы по поводу успешности действий России в Донбассе выразилт и ряд немецких СМИ. Так, обозреватели Der Spiegel выступили с мнением, что российская армия возьмет Донбасс под свой контроль в августе 2023 года, сообщает «Национальная служба новостей».

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В ходе спецоперации Россия добьется своих целей и возьмет под свой контроль всю территорию Донбасса. Об этом заявил немецкий генерал, бывший советник по военной политике экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, Эрих Вад. По его мнению, об этом свидетельствует настоящее наступление российских войск в Бахмуте (Артемовск). «На востоке Украины, в районе Бахмута, явно наступают русские. Вероятно, вскоре они полностью захватят Донбасс», — передает слова Эриха Вада немецкое издание Emma. Свои прогнозы по поводу успешности действий России в Донбассе выразилт и ряд немецких СМИ. Так, обозреватели Der Spiegel выступили с мнением, что российская армия возьмет Донбасс под свой контроль в августе 2023 года, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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