Мэр Екатеринбурга наказал топ-чиновников за плохую уборку, особенно досталось главе района

13 января 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Критика от Алексея Орлова прозвучала на совещании утром 13 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов устроил разнос службам благоустройства и главам районов за плохую уборку города после новогодних праздников. Об этом URA.RU рассказал источник, присутствовавший на утреннем совещании 13 января. «Основные претензии Орлова были связаны с нарушением технологий [уборки], расслабленностью. Заявил, что необходимо смещать акцент на уборку отдаленных территорий, больше бионорда использовать. Из аутсайдеров он выделил Верх-Исетский район (его возглавляет Андрей Морозов — прим. URA.RU), но по другим тоже серьезно прошелся», — поделился собеседник. В то же время он отметил, что из-за большого числа заболеваний среди механизаторов в эти дни на улицы выходит меньше техники, чем обычно. В пресс-службе горадминистрации подтвердили, что критика от Орлова звучала, но заявили, что касалась она новогодних праздников, а не первой рабочей недели. Новость по теме Власти Екатеринбурга сэкономили на борьбе со снегом и гололедом Как писало URA.RU, с серьезными проблемами в уборке города городская власть столкнулась с самого начала зимнего сезона 2022-2023. Провалы на закрытых совещаниях признавал и сам Орлов, угрожая отставками. Источники агентства называли две причины. Первая — нехватка денег у ДЭУ (на улицы выходит не вся техника), вторая — расслабленность ответственных менеджеров («не успели перестроиться на зимний режим работы, поскольку не ожидали снега уже в ноябре»). Кроме того, в окружении Орлова делали скидку на характер осадков: заморозки пришли сразу после дождей. Считается, что в декабре чиновникам в целом удалось выправить ситуацию. Однако по многим тротуарам, в том числе в центре города, ходить по-прежнему опасно — гололед. На устранение недостатков в 2023 году Орлов бросил дополнительные финансовые ресурсы, хоть и не в том объеме, о котором просили префекты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов устроил разнос службам благоустройства и главам районов за плохую уборку города после новогодних праздников. Об этом URA.RU рассказал источник, присутствовавший на утреннем совещании 13 января. «Основные претензии Орлова были связаны с нарушением технологий [уборки], расслабленностью. Заявил, что необходимо смещать акцент на уборку отдаленных территорий, больше бионорда использовать. Из аутсайдеров он выделил Верх-Исетский район (его возглавляет Андрей Морозов — прим. URA.RU), но по другим тоже серьезно прошелся», — поделился собеседник. В то же время он отметил, что из-за большого числа заболеваний среди механизаторов в эти дни на улицы выходит меньше техники, чем обычно. В пресс-службе горадминистрации подтвердили, что критика от Орлова звучала, но заявили, что касалась она новогодних праздников, а не первой рабочей недели. Как писало URA.RU, с серьезными проблемами в уборке города городская власть столкнулась с самого начала зимнего сезона 2022-2023. Провалы на закрытых совещаниях признавал и сам Орлов, угрожая отставками. Источники агентства называли две причины. Первая — нехватка денег у ДЭУ (на улицы выходит не вся техника), вторая — расслабленность ответственных менеджеров («не успели перестроиться на зимний режим работы, поскольку не ожидали снега уже в ноябре»). Кроме того, в окружении Орлова делали скидку на характер осадков: заморозки пришли сразу после дождей. Считается, что в декабре чиновникам в целом удалось выправить ситуацию. Однако по многим тротуарам, в том числе в центре города, ходить по-прежнему опасно — гололед. На устранение недостатков в 2023 году Орлов бросил дополнительные финансовые ресурсы, хоть и не в том объеме, о котором просили префекты.