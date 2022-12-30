Власти Екатеринбурга сэкономили на борьбе со снегом и гололедом

Районы просили о 25 млн рублей, получили в два раза меньше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга бросила дополнительные силы на решение основной проблемы властей в новом сезоне — борьбу со снегом и гололедом. Но финансовая помощь ДЭУ (дорожно-эксплуатационным управлениям) оказана не в том объеме, о котором просили главы районов, рассказал источник URA.RU в муниципальной власти.

Как писало URA.RU, городская власть провалила устранение последствий ноябрьских снегопадов. Это на закрытых совещаниях признавал и мэр Алексей Орлов, угрожая отставками. Источники агентства называли две причины. Первая — нехватка денег у ДЭУ (на улицы выходит не вся техника), вторая — расслабленность ответственных менеджеров («не успели перестроиться на зимний режим работы, поскольку не ожидали снега уже в ноябре»). Кроме того, в окружении Орлова делали скидку на характер осадков: заморозки пришли сразу после дождей.

Считается, что в декабре чиновникам в целом удалось выправить ситуацию. Однако по многим тротуарам, в том числе в центре города, ходить по-прежнему опасно — гололед. Мэра это раздражает — ведь еще в конце 2021-го он думал, что уборка наконец налажена.

«Выслушав все мнения, Орлов распорядился заложить в бюджеты на 2023 год увеличение финансирования ДЭУ. Районы дополнительно просили примерно по 25 миллионов рублей на каждое ДЭУ, в итоге остановились на десяти. Конечно, этого недостаточно, но хоть что-то», — поделился источник. «Надо учитывать возможности городского бюджета. На мой взгляд, сейчас при тех ресурсах, что есть, администрация, районы и Орлов делают максимум», — добавил второй собеседник во власти, не связанный отношениями с коммунальными службами и Орловым лично.

Сам Орлов в разговоре с URA.RU подтвердил индексацию. Одна из причин, по его словам — удорожание материалов, в том числе ГСМ. «Примерно на шесть-восемь процентов мы увеличили расходы по каждому ДЭУ. Кроме того, мы, естественно, корректируем режимы уборки, сами подходы к ней. Результат — в городе достаточно чисто, мне кажется», — сказал мэр. Он также напомнил, что в начале 2022 года власти увеличили зарплаты в ДЭУ («это позволило стабилизировать обеспечение кадрами»), закупили новую технику (79 единиц по лизинговой программе) и продолжают инвестировать в модернизацию действующей.