В США раскрыли, как Герасимов изменит тактику ВС РФ на Украине

После назначения Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск Россия начнет новое наступление. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.
«Решение Кремля вернуть верховного главнокомандующего России для руководства военными усилиями на Украине приходится на ключевой момент конфликта. И, возможно, предвещает новое наступление России, поскольку Москва борется за успех на поле боя», — говорится в материале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента Владимира Путина. 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии города Соледар. В тот же день Валерий Герасимов стал командующим Объединенной группировкой войск. Его заместителем стал генерал Сергей Суровикин.
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После назначения Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск Россия начнет новое наступление. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Решение Кремля вернуть верховного главнокомандующего России для руководства военными усилиями на Украине приходится на ключевой момент конфликта. И, возможно, предвещает новое наступление России, поскольку Москва борется за успех на поле боя», — говорится в материале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента Владимира Путина. 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии города Соледар. В тот же день Валерий Герасимов стал командующим Объединенной группировкой войск. Его заместителем стал генерал Сергей Суровикин.