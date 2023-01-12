12 января 2023

После публикации URA.RU нижнетагильское общежитие вернет студентам тепло в комнаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ЖКХ. Москва, коридор, общежитие
Студентам Нижнего Тагила вернут температуру в комнатах по нормам СанПиНа Фото:

Общежитие нижнетагильского педагогического колледжа №1 (Свердловская область) вернет студентам тепло в комнаты. Учащиеся жаловались на заморозки в помещении. Об этом URA.RU рассказали ученики, живущие в общежитии.

«Министерство образования и молодежной политики Свердловской области проинформированы администрацией колледжа о данной ситуации. В настоящее время идет оказание возможной помощи по решению вопроса», — цитируют студенты колледжа слова председателя студенческого совета общежития Михаила Мягкова.

Мужчина посоветовал студентам запасаться теплой одеждой и утеплять окна. «Спасибо за понимание и стойкость к холоду», — подытожил он.

Ранее URA.RU сообщало, что студенты нижнетагильского колледжа жалуются на заморозки в общежитии. В жилых комнатах температура опускалась до 13 градусов.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Общежитие нижнетагильского педагогического колледжа №1 (Свердловская область) вернет студентам тепло в комнаты. Учащиеся жаловались на заморозки в помещении. Об этом URA.RU рассказали ученики, живущие в общежитии. «Министерство образования и молодежной политики Свердловской области проинформированы администрацией колледжа о данной ситуации. В настоящее время идет оказание возможной помощи по решению вопроса», — цитируют студенты колледжа слова председателя студенческого совета общежития Михаила Мягкова. Мужчина посоветовал студентам запасаться теплой одеждой и утеплять окна. «Спасибо за понимание и стойкость к холоду», — подытожил он. Ранее URA.RU сообщало, что студенты нижнетагильского колледжа жалуются на заморозки в общежитии. В жилых комнатах температура опускалась до 13 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...