12 января 2023

Свердловчан предупредили о второй волне гриппа

В Свердловской области ожидается вторая волна гриппа из-за вируса типа «В»
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчан ждет вторая волна гриппа уже в феврале Фото:

На территории Свердловской области ожидается вторая волна гриппа. Речь идет о новом штамме вируса гриппа типа «В». Об этом рассказала заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.

«Заболеваемость гриппом продолжит расти. Новую волну можно ожидать в феврале — марте. Это связано с гриппом типа „В“», — сказала Анжелика Пономарева на пресс-конференции в ТАСС.

Также в свердловском Роспотребнадзоре напомнили о мерах профилактики гриппа. «Необходимо ограничить контакт с заболевшими людьми. При касании предметов, на которых может оказаться вирус (предметы обихода больного), следует тщательно вымыть руки. Укрепление иммунитета снижает риск заболевания гриппом и другими ОРВИ. Этому способствуют правильное питание, размеренный образ жизни, физические упражнения, прогулки на свежем воздухе», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Свердловской области столкнулись с новым вирусом гриппа. Речь идет о штамме гриппа «В».

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На территории Свердловской области ожидается вторая волна гриппа. Речь идет о новом штамме вируса гриппа типа «В». Об этом рассказала заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Анжелика Пономарева. «Заболеваемость гриппом продолжит расти. Новую волну можно ожидать в феврале — марте. Это связано с гриппом типа „В“», — сказала Анжелика Пономарева на пресс-конференции в ТАСС. Также в свердловском Роспотребнадзоре напомнили о мерах профилактики гриппа. «Необходимо ограничить контакт с заболевшими людьми. При касании предметов, на которых может оказаться вирус (предметы обихода больного), следует тщательно вымыть руки. Укрепление иммунитета снижает риск заболевания гриппом и другими ОРВИ. Этому способствуют правильное питание, размеренный образ жизни, физические упражнения, прогулки на свежем воздухе», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что жители Свердловской области столкнулись с новым вирусом гриппа. Речь идет о штамме гриппа «В».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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