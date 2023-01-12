Свердловчан предупредили о второй волне гриппа

На территории Свердловской области ожидается вторая волна гриппа. Речь идет о новом штамме вируса гриппа типа «В». Об этом рассказала заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.
«Заболеваемость гриппом продолжит расти. Новую волну можно ожидать в феврале — марте. Это связано с гриппом типа „В“», — сказала Анжелика Пономарева на пресс-конференции в ТАСС.
Также в свердловском Роспотребнадзоре напомнили о мерах профилактики гриппа. «Необходимо ограничить контакт с заболевшими людьми. При касании предметов, на которых может оказаться вирус (предметы обихода больного), следует тщательно вымыть руки. Укрепление иммунитета снижает риск заболевания гриппом и другими ОРВИ. Этому способствуют правильное питание, размеренный образ жизни, физические упражнения, прогулки на свежем воздухе», — отметили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Свердловской области столкнулись с новым вирусом гриппа. Речь идет о штамме гриппа «В».
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