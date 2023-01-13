Депутат Госдумы сообщила об отмене отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

13 января 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Для участия в СВО не будут призывать многодетных отцов, заверила Нина Останина Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Отсрочка от призыва многодетных отцов для участия в спецоперации на Украине отменена, так как мобилизация в России завершена. Об этом заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Так депутат объяснила документ об отмене отсрочки для многодетных отцов, направленный на подпись начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову. «Тот факт, что частичная мобилизация завершена, означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут. Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело. Но ведь это тоже можно и нужно было разъяснить», — написала Останина в своем telegram-канале Ostanina News. Ранее военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов выступил с заявлением, что многодетные отцы с тремя детьми больше не смогут получить отсрочку от мобилизации. Шувалов отмечал, что Генштаб ВС РФ уже отменил соответствующий приказ от 4 октября. URA.RU направило запрос в Минобороны России по вопросу отмены отсрочки от мобилизации для многодетных отцов. На момент публикации новости ответа не поступило.

Отсрочка от призыва многодетных отцов для участия в спецоперации на Украине отменена, так как мобилизация в России завершена. Об этом заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Так депутат объяснила документ об отмене отсрочки для многодетных отцов, направленный на подпись начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову. «Тот факт, что частичная мобилизация завершена, означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут. Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело. Но ведь это тоже можно и нужно было разъяснить», — написала Останина в своем telegram-канале Ostanina News. Ранее военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов выступил с заявлением, что многодетные отцы с тремя детьми больше не смогут получить отсрочку от мобилизации. Шувалов отмечал, что Генштаб ВС РФ уже отменил соответствующий приказ от 4 октября. URA.RU направило запрос в Минобороны России по вопросу отмены отсрочки от мобилизации для многодетных отцов. На момент публикации новости ответа не поступило.