12 января 2023
11 января 2023

Главврач окружной больницы в ЯНАО покинул свой пост. Инсайд URA.RU подтвердился

Главврач окружной больницы в ЯНАО Андрей Лукинов покинул свой пост
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медик, медицинская маска, врач, фельдшер
Лукинов покинул свой пост в связи с окончанием контракта Фото:

Главный врач окружной клинической больницы в Салехарде (ЯНАО) Андрей Лукинов покинул свой пост. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

«Андрей Лукинов покинул свой пост. Это произошло в связи с окончанием служебного контракта», — уточнили в пресс-службе.

Ранее источник агентства сообщал, что Андрей Лукинов написал заявление об увольнении. Тогда причину его ухода связывали с проблемами со здоровьем.

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Главный врач окружной клинической больницы в Салехарде (ЯНАО) Андрей Лукинов покинул свой пост. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «Андрей Лукинов покинул свой пост. Это произошло в связи с окончанием служебного контракта», — уточнили в пресс-службе. Ранее источник агентства сообщал, что Андрей Лукинов написал заявление об увольнении. Тогда причину его ухода связывали с проблемами со здоровьем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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