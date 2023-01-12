Главврач окружной больницы в ЯНАО покинул свой пост. Инсайд URA.RU подтвердился

Главврач окружной больницы в ЯНАО Андрей Лукинов покинул свой пост

13 января 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Лукинов покинул свой пост в связи с окончанием контракта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главный врач окружной клинической больницы в Салехарде (ЯНАО) Андрей Лукинов покинул свой пост. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «Андрей Лукинов покинул свой пост. Это произошло в связи с окончанием служебного контракта», — уточнили в пресс-службе. Ранее источник агентства сообщал, что Андрей Лукинов написал заявление об увольнении. Тогда причину его ухода связывали с проблемами со здоровьем.

Главный врач окружной клинической больницы в Салехарде (ЯНАО) Андрей Лукинов покинул свой пост. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «Андрей Лукинов покинул свой пост. Это произошло в связи с окончанием служебного контракта», — уточнили в пресс-службе. Ранее источник агентства сообщал, что Андрей Лукинов написал заявление об увольнении. Тогда причину его ухода связывали с проблемами со здоровьем.