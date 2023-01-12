Лукинов покинул свой пост в связи с окончанием контракта
Главный врач окружной клинической больницы в Салехарде (ЯНАО) Андрей Лукинов покинул свой пост. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения.
«Андрей Лукинов покинул свой пост. Это произошло в связи с окончанием служебного контракта», — уточнили в пресс-службе.
Ранее источник агентства сообщал, что Андрей Лукинов написал заявление об увольнении. Тогда причину его ухода связывали с проблемами со здоровьем.
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