ISPI: Киев попал в ловушку России, сдав Соледар

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ВСУ потеряли отряды, припасенные для наступления весной, заявила Элеонора Амбросетти Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина пожертвовала своими войсками под Соледаром, которые ВСУ берегли для весенного наступления. Тем самым Киев попал в ловушку. Об этом заявила Научный сотрудник Итальянского института международных политических исследований (ISPI) Элеонора Амбросетти.

«В свете огромных потерь с украинской стороны возникает вопрос, не попал ли Киев в ловушку ведения боя на российских условиях, жертвуя нужными ему войсками для весеннего наступления?» — заявила Элеонора Амбросетти. Ее слова приводит официальный сайт ISPI. Она также отметила, что это самая кровопролитная битва с начала спецоперации.

Россия начала специальную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Бои за Соледар шли с августа 2022 года. 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что город полностью взят. 12 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военные в Соледаре действуют героически, но потирать руки не время. Его слова приводит интернет-издание «Ридус».

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Украина пожертвовала своими войсками под Соледаром, которые ВСУ берегли для весенного наступления. Тем самым Киев попал в ловушку. Об этом заявила Научный сотрудник Итальянского института международных политических исследований (ISPI) Элеонора Амбросетти. «В свете огромных потерь с украинской стороны возникает вопрос, не попал ли Киев в ловушку ведения боя на российских условиях, жертвуя нужными ему войсками для весеннего наступления?» — заявила Элеонора Амбросетти. Ее слова приводит официальный сайт ISPI. Она также отметила, что это самая кровопролитная битва с начала спецоперации. Россия начала специальную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Бои за Соледар шли с августа 2022 года. 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что город полностью взят. 12 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военные в Соледаре действуют героически, но потирать руки не время. Его слова приводит интернет-издание «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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