ISPI: Киев попал в ловушку России, сдав Соледар

13 января 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли отряды, припасенные для наступления весной, заявила Элеонора Амбросетти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина пожертвовала своими войсками под Соледаром, которые ВСУ берегли для весенного наступления. Тем самым Киев попал в ловушку. Об этом заявила Научный сотрудник Итальянского института международных политических исследований (ISPI) Элеонора Амбросетти. «В свете огромных потерь с украинской стороны возникает вопрос, не попал ли Киев в ловушку ведения боя на российских условиях, жертвуя нужными ему войсками для весеннего наступления?» — заявила Элеонора Амбросетти. Ее слова приводит официальный сайт ISPI . Она также отметила, что это самая кровопролитная битва с начала спецоперации. Россия начала специальную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Бои за Соледар шли с августа 2022 года. 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что город полностью взят. 12 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военные в Соледаре действуют героически, но потирать руки не время. Его слова приводит интернет-издание «Ридус».

Украина пожертвовала своими войсками под Соледаром, которые ВСУ берегли для весенного наступления. Тем самым Киев попал в ловушку. Об этом заявила Научный сотрудник Итальянского института международных политических исследований (ISPI) Элеонора Амбросетти. «В свете огромных потерь с украинской стороны возникает вопрос, не попал ли Киев в ловушку ведения боя на российских условиях, жертвуя нужными ему войсками для весеннего наступления?» — заявила Элеонора Амбросетти. Ее слова приводит официальный сайт ISPI. Она также отметила, что это самая кровопролитная битва с начала спецоперации. Россия начала специальную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Бои за Соледар шли с августа 2022 года. 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что город полностью взят. 12 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военные в Соледаре действуют героически, но потирать руки не время. Его слова приводит интернет-издание «Ридус».