В Екатеринбурге маршрут популярного автобуса продлили на 4 остановки

Администрация Екатеринбурга внесла изменения в маршрут автобуса №052. На его пути ввели четыре дополнительных остановки в Академическом, сообщили URA.RU в мэрии.
«Теперь транспорт станет ездить от Дворца дзюдо до Горбольницы № 7. Для обслуживания нового участка улично-дорожной сети будут введены дополнительные остановочные пункты: Дворец дзюдо, Квартал Преображенский, Кольцевая, Храм святого князя Владимира», — рассказали в администрации.
По новому маршруту автобусы начнут ходить с 16 января. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области наблюдается дефицит водителей автобусов. В некоторых автотранспортых предприятиях он достигает 20%.
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