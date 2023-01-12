12 января 2023

В Екатеринбурге маршрут популярного автобуса продлили на 4 остановки

В Екатеринбурге изменили маршрут автобуса №052
© Служба новостей «URA.RU»
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Маршрут автобуса №052 станет длиннее на четыре остановки

Администрация Екатеринбурга внесла изменения в маршрут автобуса №052. На его пути ввели четыре дополнительных остановки в Академическом, сообщили URA.RU в мэрии.

«Теперь транспорт станет ездить от Дворца дзюдо до Горбольницы № 7. Для обслуживания нового участка улично-дорожной сети будут введены дополнительные остановочные пункты: Дворец дзюдо, Квартал Преображенский, Кольцевая, Храм святого князя Владимира», — рассказали в администрации.

По новому маршруту автобусы начнут ходить с 16 января. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области наблюдается дефицит водителей автобусов. В некоторых автотранспортых предприятиях он достигает 20%.

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Администрация Екатеринбурга внесла изменения в маршрут автобуса №052. На его пути ввели четыре дополнительных остановки в Академическом, сообщили URA.RU в мэрии. «Теперь транспорт станет ездить от Дворца дзюдо до Горбольницы № 7. Для обслуживания нового участка улично-дорожной сети будут введены дополнительные остановочные пункты: Дворец дзюдо, Квартал Преображенский, Кольцевая, Храм святого князя Владимира», — рассказали в администрации. По новому маршруту автобусы начнут ходить с 16 января. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области наблюдается дефицит водителей автобусов. В некоторых автотранспортых предприятиях он достигает 20%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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