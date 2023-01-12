Доктор наук Токарев рассказал, как жителям ЯНАО правильно подготовиться к крещенскому купанию

Доктор наук Токарев: к купанию в проруби необходимо готовиться за несколько месяцев

Чтобы купание в проруби пошло на пользу к выезду на реку необходимо готовиться заранее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Готовиться к крещенскому купанию необходимо начинать за несколько месяцев до праздника. Жителям ЯНАО стоит заранее начать закаливаться, чтобы купание в проруби пошло на пользу организму, рассказал URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Подготовку к зимнему купанию лучше всего начинать еще за несколько месяцев. Нужно спать с приоткрытой форточкой, плавать в водоемах либо в бассейне, заниматься спортом или физическими упражнениями на свежем воздухе. Полезно обтираться мокрым полотенцем, обливаться прохладной водой, принимать контрастный душ», — рассказал он.

Если не удалось подготовиться во время, то при отсутствии противопоказаний можно это сделать за пару недель. Для этого стоит погружать ноги в холодную воду, после чего растереть ступни махровым полотенцем до ощущения жара. За неделю до праздника начать обливаться: сперва вода должна быть около +30 градусов, ежедневно нужно понижать на пару градусов. После этого обязательно растираться полотенцем.

«Чтобы купание в проруби пошло на пользу к выезду на реку необходимо готовиться заранее. За два часа плотно поесть и ни в коем случае не пить спиртное. Возьмите запасной комплект теплой одежды и коврик, на который встанете после выхода из проруби. Еще нужны большое махровое полотенце и горячий сладкий чай», — уточнил доктор.

Отмечается, что сперва у купели необходимо снять верхнюю одежду, а нательную одежду лучше снимать снизу, чтобы не застудить грудную клетку. Сохранить тепло можно, если тело намазать маслом или жирным кремом. Лучше окунаться по шею, так можно избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. не стоит нырять, потому что может произойти холодовой шок.

«После купания сразу снимите мокрое белье и разотритесь полотенцем. Помните, что сухая одежда должна быть из натуральных тканей, никакой синтетики. Для согрева выпейте горячего сладкого чая, но ни в коем случае не пейте алкоголь. Не стоит находиться в воде дольше 30 секунд», — подчеркнул Токарев.

Ранее доктор наук рекомендовал ямальцам не опохмеляться после новогодних праздников. Токарев посоветовал пить больше воды и при слабости соблюдать постельный режим и сон.