Артюхов обсудил с властями РФ запуск важного экологического проекта в ЯНАО

Артюхов предложил запустить механизм выделения и разделения лицензий на пользование недрами

Новый механизм будет востребован ведущими компаниями, добывающими углеводороды на Ямале, сообщил Артюхов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым новый механизм, благодаря которому в регионе можно выделить лицензии на пользование недрами. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Глава региона обратился к министру с предложением рассмотреть возможность запуска механизма выделения и разделения лицензий на пользование недрами. По его словам, сейчас по закону изменить границу лицензионных участков можно лишь расширением — за счет нераспределенного фонда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этому механизму увеличится эффективность разработки месторождений. Не мало важно и то, что новым механизмом заинтересуются ведущие компании, которые занимаются добычей углеводорода в округе. Также возможно будет привлечь инвестиции под сформированные проекты. К ним относят и трудноизвлекаемые запасы.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО будет реализовано более 220 экологических проектов. Тогда Артюхов заявил, что в регионе нужно совершенствовать законодательство и ликвидировать накопленный ущерб.