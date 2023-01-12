12 января 2023
11 января 2023

Артюхов обсудил с властями РФ запуск важного экологического проекта в ЯНАО

Артюхов предложил запустить механизм выделения и разделения лицензий на пользование недрами
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Визит министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина в Курган., портрет, артюхов дмитрий
Новый механизм будет востребован ведущими компаниями, добывающими углеводороды на Ямале, сообщил Артюхов Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым новый механизм, благодаря которому в регионе можно выделить лицензии на пользование недрами. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Глава региона обратился к министру с предложением рассмотреть возможность запуска механизма выделения и разделения лицензий на пользование недрами. По его словам, сейчас по закону изменить границу лицензионных участков можно лишь расширением — за счет нераспределенного фонда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этому механизму увеличится эффективность разработки месторождений. Не мало важно и то, что новым механизмом заинтересуются ведущие компании, которые занимаются добычей углеводорода в округе. Также возможно будет привлечь инвестиции под сформированные проекты. К ним относят и трудноизвлекаемые запасы.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО будет реализовано более 220 экологических проектов. Тогда Артюхов заявил, что в регионе нужно совершенствовать законодательство и ликвидировать накопленный ущерб.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым новый механизм, благодаря которому в регионе можно выделить лицензии на пользование недрами. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Глава региона обратился к министру с предложением рассмотреть возможность запуска механизма выделения и разделения лицензий на пользование недрами. По его словам, сейчас по закону изменить границу лицензионных участков можно лишь расширением — за счет нераспределенного фонда», — говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря этому механизму увеличится эффективность разработки месторождений. Не мало важно и то, что новым механизмом заинтересуются ведущие компании, которые занимаются добычей углеводорода в округе. Также возможно будет привлечь инвестиции под сформированные проекты. К ним относят и трудноизвлекаемые запасы. Ранее сообщалось, что в ЯНАО будет реализовано более 220 экологических проектов. Тогда Артюхов заявил, что в регионе нужно совершенствовать законодательство и ликвидировать накопленный ущерб.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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