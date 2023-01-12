Артюхов обсудил с властями РФ запуск важного экологического проекта в ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым новый механизм, благодаря которому в регионе можно выделить лицензии на пользование недрами. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Глава региона обратился к министру с предложением рассмотреть возможность запуска механизма выделения и разделения лицензий на пользование недрами. По его словам, сейчас по закону изменить границу лицензионных участков можно лишь расширением — за счет нераспределенного фонда», — говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря этому механизму увеличится эффективность разработки месторождений. Не мало важно и то, что новым механизмом заинтересуются ведущие компании, которые занимаются добычей углеводорода в округе. Также возможно будет привлечь инвестиции под сформированные проекты. К ним относят и трудноизвлекаемые запасы.
Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым новый механизм, благодаря которому в регионе можно выделить лицензии на пользование недрами. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Глава региона обратился к министру с предложением рассмотреть возможность запуска механизма выделения и разделения лицензий на пользование недрами. По его словам, сейчас по закону изменить границу лицензионных участков можно лишь расширением — за счет нераспределенного фонда», — говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря этому механизму увеличится эффективность разработки месторождений. Не мало важно и то, что новым механизмом заинтересуются ведущие компании, которые занимаются добычей углеводорода в округе. Также возможно будет привлечь инвестиции под сформированные проекты. К ним относят и трудноизвлекаемые запасы. Ранее сообщалось, что в ЯНАО будет реализовано более 220 экологических проектов. Тогда Артюхов заявил, что в регионе нужно совершенствовать законодательство и ликвидировать накопленный ущерб.