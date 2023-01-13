Доктор Мясников назвал смертельно опасный витамин

Доктор Мясников: витамин Е несет опасность для здоровья

13 января 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Доктор призвал отказаться от приема витамина Е Екатерина Сычкова © URA.RU Витамин Е, считающийся полезным для сердца, является смертельно опасным для здоровья. Об этом заявил врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников. «Те, кто пили [витамин Е], умирали чаще, чем те, кто не пили его», — сказал Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По словам доктора, то, что витамин E повышает риск развития смерти стало известно после исследований, проведенных в 2000-х годах. В их результате, добавил Мясников, была опровергнута польза и других синтетических витаминов для сердца: селена и витамина А. Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов предупредил, что попытки повысить иммунитет с помощью витаминов не пойдут на пользу организму. По его словам, это может привести к плохим последствиям.

Витамин Е, считающийся полезным для сердца, является смертельно опасным для здоровья. Об этом заявил врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников. «Те, кто пили [витамин Е], умирали чаще, чем те, кто не пили его», — сказал Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По словам доктора, то, что витамин E повышает риск развития смерти стало известно после исследований, проведенных в 2000-х годах. В их результате, добавил Мясников, была опровергнута польза и других синтетических витаминов для сердца: селена и витамина А. Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов предупредил, что попытки повысить иммунитет с помощью витаминов не пойдут на пользу организму. По его словам, это может привести к плохим последствиям.