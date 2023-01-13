Доктор Мясников назвал смертельно опасный витамин

Доктор Мясников: витамин Е несет опасность для здоровья
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Доктор призвал отказаться от приема витамина Е

Витамин Е, считающийся полезным для сердца, является смертельно опасным для здоровья. Об этом заявил врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников.

«Те, кто пили [витамин Е], умирали чаще, чем те, кто не пили его», — сказал Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По словам доктора, то, что витамин E повышает риск развития смерти стало известно после исследований, проведенных в 2000-х годах. В их результате, добавил Мясников, была опровергнута польза и других синтетических витаминов для сердца: селена и витамина А.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов предупредил, что попытки повысить иммунитет с помощью витаминов не пойдут на пользу организму. По его словам, это может привести к плохим последствиям.

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Витамин Е, считающийся полезным для сердца, является смертельно опасным для здоровья. Об этом заявил врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников. «Те, кто пили [витамин Е], умирали чаще, чем те, кто не пили его», — сказал Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По словам доктора, то, что витамин E повышает риск развития смерти стало известно после исследований, проведенных в 2000-х годах. В их результате, добавил Мясников, была опровергнута польза и других синтетических витаминов для сердца: селена и витамина А. Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов предупредил, что попытки повысить иммунитет с помощью витаминов не пойдут на пользу организму. По его словам, это может привести к плохим последствиям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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