Депутат Госдумы: после повышения возраста для призыва все «откосившие» пойдут в армию

12 января 2023 в 20:59 Размер текста - 17 +

Россияне, не прошедшие срочную службу в армии по старой системе, будут призваны после принятия новой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После принятия закона об изменении возраста для призыва в армию, «откосивших» от нее ждет прохождение службы вне зависимости от наличия военного билета. Об этом URA.RU заявил член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «СВО привела к пониманию и политическое, и военное руководство, что мы совершенно не готовы ни к чему: ни к мобилизации, ни к войне. Нам нужны военно обученные люди, имеющие военную специальность. Если примут [закон об изменении возраста для призыва], то их будут обучать в армии. Люди, которые косили, конечно, должны положенные сроки отслужить и получить специальность», — пояснил Соболев в разговоре с URA.RU. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил повысить призывной возраст для срочной службы в армии с 18 до 21 года. При этом призывать будут не до достижения возраста 27 лет, а до 30. Президент России Владимир Путин выступил с поддержкой инициативы. По словам главы комитета Госдумы по обороне, генерал-полковника Андрея Картаполова, новая система может быть применена уже весной 2023 года. Однако в эту кампанию возраст для призыва будет от 18 до 30 лет.

После принятия закона об изменении возраста для призыва в армию, «откосивших» от нее ждет прохождение службы вне зависимости от наличия военного билета. Об этом URA.RU заявил член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «СВО привела к пониманию и политическое, и военное руководство, что мы совершенно не готовы ни к чему: ни к мобилизации, ни к войне. Нам нужны военно обученные люди, имеющие военную специальность. Если примут [закон об изменении возраста для призыва], то их будут обучать в армии. Люди, которые косили, конечно, должны положенные сроки отслужить и получить специальность», — пояснил Соболев в разговоре с URA.RU. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил повысить призывной возраст для срочной службы в армии с 18 до 21 года. При этом призывать будут не до достижения возраста 27 лет, а до 30. Президент России Владимир Путин выступил с поддержкой инициативы. По словам главы комитета Госдумы по обороне, генерал-полковника Андрея Картаполова, новая система может быть применена уже весной 2023 года. Однако в эту кампанию возраст для призыва будет от 18 до 30 лет.