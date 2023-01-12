Депутат Госдумы: после повышения возраста для призыва все «откосившие» пойдут в армию

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Отправка солдат срочной службы на Дальний Восток. Свердловская область, отправка в армию, призывник, военная служба, срочник, осенний призыв
Россияне, не прошедшие срочную службу в армии по старой системе, будут призваны после принятия новой Фото:
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После принятия закона об изменении возраста для призыва в армию, «откосивших» от нее ждет прохождение службы вне зависимости от наличия военного билета. Об этом URA.RU заявил член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«СВО привела к пониманию и политическое, и военное руководство, что мы совершенно не готовы ни к чему: ни к мобилизации, ни к войне. Нам нужны военно обученные люди, имеющие военную специальность. Если примут [закон об изменении возраста для призыва], то их будут обучать в армии. Люди, которые косили, конечно, должны положенные сроки отслужить и получить специальность», — пояснил Соболев в разговоре с URA.RU.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил повысить призывной возраст для срочной службы в армии с 18 до 21 года. При этом призывать будут не до достижения возраста 27 лет, а до 30. Президент России Владимир Путин выступил с поддержкой инициативы. По словам главы комитета Госдумы по обороне, генерал-полковника Андрея Картаполова, новая система может быть применена уже весной 2023 года. Однако в эту кампанию возраст для призыва будет от 18 до 30 лет.

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После принятия закона об изменении возраста для призыва в армию, «откосивших» от нее ждет прохождение службы вне зависимости от наличия военного билета. Об этом URA.RU заявил член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «СВО привела к пониманию и политическое, и военное руководство, что мы совершенно не готовы ни к чему: ни к мобилизации, ни к войне. Нам нужны военно обученные люди, имеющие военную специальность. Если примут [закон об изменении возраста для призыва], то их будут обучать в армии. Люди, которые косили, конечно, должны положенные сроки отслужить и получить специальность», — пояснил Соболев в разговоре с URA.RU. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил повысить призывной возраст для срочной службы в армии с 18 до 21 года. При этом призывать будут не до достижения возраста 27 лет, а до 30. Президент России Владимир Путин выступил с поддержкой инициативы. По словам главы комитета Госдумы по обороне, генерал-полковника Андрея Картаполова, новая система может быть применена уже весной 2023 года. Однако в эту кампанию возраст для призыва будет от 18 до 30 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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