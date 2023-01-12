12 января 2023

Курганский чиновник сравнил премию мэра со своей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, мокан антон
Подчиненный мэра Шадринска Антона Мокана показал свою премию за 2022 год Фото:

Начальник Административно-технической инспекции города Шадринска Курганской области Анатолий Шахов сравнил свою премию за 2022 год с премией мэра Антона Мокана. Пост об этом он разместил на своей станице во «ВКонтакте».

«Работая в команде администрации города Шадринска, руководитель АТИ КСиА получил премию по итогам 2022 года — 1149 рублей. А глава города Шадринска Мокан А.К. — 172000 рублей», — написал Шахов на своей странице во «ВКонтакте».

В комментариях некоторые шадринцы поинтересовались, за что чиновник получил премию. Так, горожанка Тамара Колесникова выразила недовольство результатами работы по сохранению зеленых насаждений в Шадринске, так как считает, что эту работу контролирует АТИ.

Ранее URA.RU писало, что гордума Шадринска на внеочередном заседании приняла решение поощрить главу города Антона Мокана премией в 172 тысячи рублей. Поощрение главе города было выделено за счет средств межбюджетных трансфертов, поступивших из областного бюджета.

Начальник отдела АТИ администрации города Шадринска показал размер премии за 2022 год

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Начальник Административно-технической инспекции города Шадринска Курганской области Анатолий Шахов сравнил свою премию за 2022 год с премией мэра Антона Мокана. Пост об этом он разместил на своей станице во «ВКонтакте». «Работая в команде администрации города Шадринска, руководитель АТИ КСиА получил премию по итогам 2022 года — 1149 рублей. А глава города Шадринска Мокан А.К. — 172000 рублей», — написал Шахов на своей странице во «ВКонтакте». В комментариях некоторые шадринцы поинтересовались, за что чиновник получил премию. Так, горожанка Тамара Колесникова выразила недовольство результатами работы по сохранению зеленых насаждений в Шадринске, так как считает, что эту работу контролирует АТИ. Ранее URA.RU писало, что гордума Шадринска на внеочередном заседании приняла решение поощрить главу города Антона Мокана премией в 172 тысячи рублей. Поощрение главе города было выделено за счет средств межбюджетных трансфертов, поступивших из областного бюджета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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