Власти ЯНАО потратили миллионы на закупку морепродуктов в VIP-гостиницу

16 января 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Для VIP-гостей правительства ЯНАО закупают морепродукты высшего сорта Фото: Александр Мамаев © URA.RU В гостинично-транспортный комплекс «Ямальский», в котором останавливаются только VIP-гости властей ЯНАО, закупают морепродукты и мясо высшего сорта на миллионы бюджетных рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Поставка морепродуктов и рыбы. Начальная цена 1 381 080 рублей», — говорится в закупках. Заказчиком выступает государственное казенное учреждение «Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский». На эту сумму в гостиницу закупают 60 кг крупных тигровых креветок и 40 кг — «Магаданских», 60 кг свежемороженных гребешков, 40 кг первосортных сиг, 140 кг форели и прочее. В описании к закупкам сказано, что улов должен быть не ранее декабря 2022 года. Также в «Ямальский» закупают мясо индейки, утки, перепелки и курицы, стейки, ребра и сало на 1 892 875 рублей. Количество в документах не указано. Ранее URA.RU сообщало, что зарплаты руководителей гостиницы «Ямальская» за год увеличились на миллион рублей. Гендиректор получает более 500 тысяч рублей в месяц.

В гостинично-транспортный комплекс «Ямальский», в котором останавливаются только VIP-гости властей ЯНАО, закупают морепродукты и мясо высшего сорта на миллионы бюджетных рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Поставка морепродуктов и рыбы. Начальная цена 1 381 080 рублей», — говорится в закупках. Заказчиком выступает государственное казенное учреждение «Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский». На эту сумму в гостиницу закупают 60 кг крупных тигровых креветок и 40 кг — «Магаданских», 60 кг свежемороженных гребешков, 40 кг первосортных сиг, 140 кг форели и прочее. В описании к закупкам сказано, что улов должен быть не ранее декабря 2022 года. Также в «Ямальский» закупают мясо индейки, утки, перепелки и курицы, стейки, ребра и сало на 1 892 875 рублей. Количество в документах не указано. Ранее URA.RU сообщало, что зарплаты руководителей гостиницы «Ямальская» за год увеличились на миллион рублей. Гендиректор получает более 500 тысяч рублей в месяц.