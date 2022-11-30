Руководителям VIP-гостиницы властей ЯНАО увеличили зарплаты на миллион рублей

Ежемесячная зарплата директора гостиницы Станислава Суркова составляет полмиллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Зарплаты руководителей правительственного гостинично-транспортного комплекса «Ямальский», в котором останавливаются VIP-гости властей ЯНАО, за год выросли на миллион рублей. Об этом сообщается в документах на сайте правительства региона.

«Информация о рассчитываемой за год среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителя и главного бухгалтера государственного казенного учреждения ЯНАО «Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский» за 2021 год: генеральный директор Станислав Сурков — 6 128 431 рублей. Среднемесячная заработная плата — 510 702», — говорится в документе. Первый замдиректора Лада Погорелова за год заработала 4 767 309 рублей, а главный бухгалтер Марина Глазова — 3 790 439 рублей.

В 2020 году руководители гостиницы заработали на миллион меньше: доходы Суркова составили 5 204 168 рублей, а Погорелова заработала 3 500 677. Доходы главного бухгалтера, по сравнению с начальством, выросли примерно на 600 тысяч рублей.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в комплексе «Ямальский» могут остановиться только высокопоставленные гости по согласованию с правительством. Недавно гостиница закупила новогодние украшения на полтора миллиона рублей.