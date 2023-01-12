Челябинский агрохолдинг арестовал 73 млн рублей бывшего вице-губернатора

Андрей Косилов руководил агрохолдингом с 2011 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По требованию агрохолдинга «Равис» Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на 73 млн рублей экс-руководителя холдинга, бывшего вице-губернатора региона Андрея Косилова. Именно такую суммы взыскивает «Равис» с Косилова, который остается одним из собственников компании и является ее президентом.

«ООО „Равис-птицефабрика Сосновская“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Косилову Андрею о взыскании убытков в размере 73 139826 руб. 83 коп. Наложить арест на имущество Косилова Андрея Николаевича, находящееся у него или иных лиц, кроме денежных средств, в пределах суммы 73 139 826 руб. 83 коп.», — говорится в документах суда.

Это решение суд принял 11 января. Ближайшее заседание суда состоится 12 февраля. Косилов руководил холдингом с лета 2011 года, и ему принадлежало около 40% долей. Одним из совладельцев компании стал бывший вице-губернатор Игорь Сербинов. Сербинов и Косилов вместе работали в областном правительстве до мая 2010 года, до смены власти в регионе. «Равис» является один из крупнейших агрохолдингов региона и выпускает более 300 наименований продукции.

В июле 2023 года Косилов покинул пост директора «Рависа» и стал президентом холдинга. По данным URA.RU, он испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Иск к нему подан в рамках начала раздела бизнеса между Косиловым и Сербиновым.

Получить комментарий Сербинова не удалось. По телефону, имеющемся в распоряжение редакции, дозвониться до Косилова также не удалось.