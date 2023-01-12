Курганский губернатор запустил строительство нового технопарка в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане при участии губернатора Вадима Шумкова запущено строительство индустриального парка на месте бывшего завода ЖБИ-1. Об этом глава Курганской области рассказал в своем telegram-канале.

«Запускаем строительство шестого индустриального парка в регионе. Он будет создан на площадке очередного разворованного „дотла“ в прежние времена завода ЖБИ-1», — сообщил своим подписчикам Шумков. Первую сваю торжественно забили директор предприятия АО «Стальмонтаж» Алесандр Черняк и сам глава региона.

По словам Шумкова, на бывшем заводе ЖБИ при поддержке правительства будут запущены три новых производства. Это позволит создать 200 новых рабочих мест.

Ранее Шумков рассказал о единственной возможности развития региона. По мнению курганского главы, технопарки — это удобная площадка для быстрого запуска производств, которая поможет в развитии местной экономики.

Глава Курганской области Вадим Шумков и директор предприятия «Стальмонтаж» Александр Черняк запустили строительство технопарка фото: t.me/silavpravdevshumkov

Шестой индустриальный парк открылся на территории бывшего завода ЖБИ-1 фото: t.me/silavpravdevshumkov