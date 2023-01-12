12 января 2023

Губернатор Шумков заложил технопарк на месте разворованного завода. Фото

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, шумков вадим
Курганский губернатор запустил строительство нового технопарка в регионе Фото:

В Кургане при участии губернатора Вадима Шумкова запущено строительство индустриального парка на месте бывшего завода ЖБИ-1. Об этом глава Курганской области рассказал в своем telegram-канале.

«Запускаем строительство шестого индустриального парка в регионе. Он будет создан на площадке очередного разворованного „дотла“ в прежние времена завода ЖБИ-1», — сообщил своим подписчикам Шумков. Первую сваю торжественно забили директор предприятия АО «Стальмонтаж» Алесандр Черняк и сам глава региона.

По словам Шумкова, на бывшем заводе ЖБИ при поддержке правительства будут запущены три новых производства. Это позволит создать 200 новых рабочих мест.

Ранее Шумков рассказал о единственной возможности развития региона. По мнению курганского главы, технопарки — это удобная площадка для быстрого запуска производств, которая поможет в развитии местной экономики.

Глава Курганской области Вадим Шумков и директор предприятия «Стальмонтаж» Александр Черняк запустили строительство технопарка
Шестой индустриальный парк открылся на территории бывшего завода ЖБИ-1
Три новых производства позволят создать 200 рабочих мест в Курганской области

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В Кургане при участии губернатора Вадима Шумкова запущено строительство индустриального парка на месте бывшего завода ЖБИ-1. Об этом глава Курганской области рассказал в своем telegram-канале. «Запускаем строительство шестого индустриального парка в регионе. Он будет создан на площадке очередного разворованного „дотла“ в прежние времена завода ЖБИ-1», — сообщил своим подписчикам Шумков. Первую сваю торжественно забили директор предприятия АО «Стальмонтаж» Алесандр Черняк и сам глава региона. По словам Шумкова, на бывшем заводе ЖБИ при поддержке правительства будут запущены три новых производства. Это позволит создать 200 новых рабочих мест. Ранее Шумков рассказал о единственной возможности развития региона. По мнению курганского главы, технопарки — это удобная площадка для быстрого запуска производств, которая поможет в развитии местной экономики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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