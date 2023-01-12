12 января 2023

В Тюмени резко подешевеет вторичное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Тюмень, строительный кран, строительство, новостройки
Падение спроса эксперты связывают с высокими темпами строительства в регионе Фото:

В Тюмени ожидают резкого падения цен на вторичном рынке недвижимости. Прогноз озвучили URA.RU в Союзе риэлторов Тюменской области. Будущий обвал связан с тем, что предложение сейчас намного превышает спрос.

«Мы ждем, что продавцы начнут существенно снижать цену, потому что рынок начал застаивается. Есть предложения, по которым несколько месяцев не удается найти покупателей», — поясняют риэлторы.

Мнение подтверждает аналитическое исследование, проведенное федеральной компанией «Этажи». Директор по продажам компании Сергей Зайцев прогнозирует скидки на вторичное жилье до 25%.

«Сeйчac пpивлeкaтeльны для пpиoбpeтeния квapтиpы, кoтopыe coбcтвeнники xoтят cpoчнo пpoдaть, чтoбы зaкpыть дoлги пo кpeдитaм, поскольку бoятcя дaльнeйшeгo cнижeния цeн на втopичную нeдвижимocть. B этoм cлyчae диcкoнт мoжeт дoxoдить дo 20—25%», — считает Зайцев.

Еще одной причиной снижения спроса на вторичное жилье в Тюмени эксперты называют огромное количество новостроя, вышедшего на рынок в 2022 году. По данным главного управления строительства региона, план по вводу жилья перевыполнен на 42%. Небольшое повышение интереса на вторичном рынке риэлторы ожидают в феврале, после очередной индексации материнского капитала.

Ранее URA.RU сообщало, что на рынке элитного жилья в Тюмени сложилась обратная ситуация. Сейчас там гораздо меньше предложений, чем желающих приобрести такую недвижимость.

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В Тюмени ожидают резкого падения цен на вторичном рынке недвижимости. Прогноз озвучили URA.RU в Союзе риэлторов Тюменской области. Будущий обвал связан с тем, что предложение сейчас намного превышает спрос. «Мы ждем, что продавцы начнут существенно снижать цену, потому что рынок начал застаивается. Есть предложения, по которым несколько месяцев не удается найти покупателей», — поясняют риэлторы. Мнение подтверждает аналитическое исследование, проведенное федеральной компанией «Этажи». Директор по продажам компании Сергей Зайцев прогнозирует скидки на вторичное жилье до 25%. «Сeйчac пpивлeкaтeльны для пpиoбpeтeния квapтиpы, кoтopыe coбcтвeнники xoтят cpoчнo пpoдaть, чтoбы зaкpыть дoлги пo кpeдитaм, поскольку бoятcя дaльнeйшeгo cнижeния цeн на втopичную нeдвижимocть. B этoм cлyчae диcкoнт мoжeт дoxoдить дo 20—25%», — считает Зайцев. Еще одной причиной снижения спроса на вторичное жилье в Тюмени эксперты называют огромное количество новостроя, вышедшего на рынок в 2022 году. По данным главного управления строительства региона, план по вводу жилья перевыполнен на 42%. Небольшое повышение интереса на вторичном рынке риэлторы ожидают в феврале, после очередной индексации материнского капитала. Ранее URA.RU сообщало, что на рынке элитного жилья в Тюмени сложилась обратная ситуация. Сейчас там гораздо меньше предложений, чем желающих приобрести такую недвижимость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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