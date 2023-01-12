В Тюмени резко подешевеет вторичное жилье

Падение спроса эксперты связывают с высокими темпами строительства в регионе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени ожидают резкого падения цен на вторичном рынке недвижимости. Прогноз озвучили URA.RU в Союзе риэлторов Тюменской области. Будущий обвал связан с тем, что предложение сейчас намного превышает спрос.

«Мы ждем, что продавцы начнут существенно снижать цену, потому что рынок начал застаивается. Есть предложения, по которым несколько месяцев не удается найти покупателей», — поясняют риэлторы.

Мнение подтверждает аналитическое исследование, проведенное федеральной компанией «Этажи». Директор по продажам компании Сергей Зайцев прогнозирует скидки на вторичное жилье до 25%.

«Сeйчac пpивлeкaтeльны для пpиoбpeтeния квapтиpы, кoтopыe coбcтвeнники xoтят cpoчнo пpoдaть, чтoбы зaкpыть дoлги пo кpeдитaм, поскольку бoятcя дaльнeйшeгo cнижeния цeн на втopичную нeдвижимocть. B этoм cлyчae диcкoнт мoжeт дoxoдить дo 20—25%», — считает Зайцев.

Еще одной причиной снижения спроса на вторичное жилье в Тюмени эксперты называют огромное количество новостроя, вышедшего на рынок в 2022 году. По данным главного управления строительства региона, план по вводу жилья перевыполнен на 42%. Небольшое повышение интереса на вторичном рынке риэлторы ожидают в феврале, после очередной индексации материнского капитала.

Ранее URA.RU сообщало, что на рынке элитного жилья в Тюмени сложилась обратная ситуация. Сейчас там гораздо меньше предложений, чем желающих приобрести такую недвижимость.