Тюменские депутаты призвали запретить концерты Меладзе в России

Парламентарии просят лишить Меладзе звания заслуженного артиста РФ Фото: Дарья Попова © URA.RU

Группа депутатов Тюменской облдумы призвала запретить в России концерты певца Валерия Меладзе. Текст обращения парламентариев на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении URA.RU. Ранее артист на корпоративе в Дубае продолжил лозунг «Слава Украине» словами «Героям слава».

«Прошу рассмотреть вопрос о применении к В. Ш. Меладзе мер, направленных на лишение его звания „Заслуженный артист Российской Федерации“, а также о полном запрете его концертной деятельности на территории РФ», — говорится в документе. Авторами обращения выступили депутаты Тюменской облдумы Владимир Сысоев, Евгений Макаренко, Иван Вершинин, Лариса Цупикова и Александр Чепик.

В обосновании требований депутаты утверждают, что Меладзе своими словами «выразил поддержку политики недружественного государства, что приводит к нарушению свободы слова и возбуждению национальной вражды». Перед отправкой обращения к Мишустину документ должен утвердить спикер Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов.

Ранее депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин заявил, что Меладзе не стоит возвращаться в Россию. А в Совфеде призвали лишить певца российского гражданства.