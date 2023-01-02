Тюменский депутат ГД Брыкин раскритиковал Меладзе за нацистский лозунг

02 января 2023 в 22:28 Размер текста - 17 +

Меладзе продолжил фразу поклонника «Слава Украине» Фото: Анна Майорова © URA.RU Певцу Валерию Меладзе не стоит возвращаться в Россию после того, как он продолжил нацистский лозунг «Слава Украине» словами «Героям слава». Об этом в своем telegram-канале написал депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин. «Вот он — во всей красе. Пусть там остается и поет свои песни для иностранцев и сбежавших из России. Работать и жить в нашей стране этот урод не имеет морального права», — считает Брыкин. Инцидент предположительно произошел на концерте Меладзе в Дубае (ОАЭ), где один из поклонников произнес фразу «Слава Украине», которую певец продолжил, предварительно убрав от себя микрофон. Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» в 1941 году было утверждено Организацией украинских националистов (ОУН) (запрещена в России), сотрудничавшей в годы Великой Отечественной войны с нацистской Германией. В 2018 году бывший президент Украины Петр Порошенко поручил ВСУ утвердить лозунг «Слава Украине!» вместо советского воинского приветствия. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Одной из ее основных целей была названа защита мирных граждан Донбасса. Несмотря на это, некоторые знаменитости публично высказали несогласие с этим решением, после чего покинули страну. Многие из них, в том числе и Меладзе, попали в список «нежелательных» в России артистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Певцу Валерию Меладзе не стоит возвращаться в Россию после того, как он продолжил нацистский лозунг «Слава Украине» словами «Героям слава». Об этом в своем telegram-канале написал депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин. «Вот он — во всей красе. Пусть там остается и поет свои песни для иностранцев и сбежавших из России. Работать и жить в нашей стране этот урод не имеет морального права», — считает Брыкин. Инцидент предположительно произошел на концерте Меладзе в Дубае (ОАЭ), где один из поклонников произнес фразу «Слава Украине», которую певец продолжил, предварительно убрав от себя микрофон. Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» в 1941 году было утверждено Организацией украинских националистов (ОУН) (запрещена в России), сотрудничавшей в годы Великой Отечественной войны с нацистской Германией. В 2018 году бывший президент Украины Петр Порошенко поручил ВСУ утвердить лозунг «Слава Украине!» вместо советского воинского приветствия. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Одной из ее основных целей была названа защита мирных граждан Донбасса. Несмотря на это, некоторые знаменитости публично высказали несогласие с этим решением, после чего покинули страну. Многие из них, в том числе и Меладзе, попали в список «нежелательных» в России артистов.