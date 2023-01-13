Путин дал поручения банкам из-за обманутых россиян

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Путин поручил правительству и Центробанку защитить россиян от банковских мошенников Фото:

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Центробанку создать механизм компенсации для россиян, которых обманули мошенники. Об этом сообщили в Кремле.

«Правительству РФ совместно с Банком России — рассмотреть вопрос создания механизма выплаты банками и иными кредитными организациями компенсаций клиентам, чьи средства были похищены в результате мошеннических действий», — говорится в поручении. Текст поручения опубликован на сайте Кремля. Отмечается, что при необходимости предложения по решению этого вопроса следует закрепить законодательно, то есть внести изменения в законодательную базу РФ.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Центробанку создать механизм компенсации для россиян, которых обманули мошенники. Об этом сообщили в Кремле. «Правительству РФ совместно с Банком России — рассмотреть вопрос создания механизма выплаты банками и иными кредитными организациями компенсаций клиентам, чьи средства были похищены в результате мошеннических действий», — говорится в поручении. Текст поручения опубликован на сайте Кремля. Отмечается, что при необходимости предложения по решению этого вопроса следует закрепить законодательно, то есть внести изменения в законодательную базу РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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