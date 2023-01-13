Путин дал поручения банкам из-за обманутых россиян

Путин поручил правительству и Центробанку защитить россиян от банковских мошенников
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Центробанку создать механизм компенсации для россиян, которых обманули мошенники. Об этом сообщили в Кремле.
«Правительству РФ совместно с Банком России — рассмотреть вопрос создания механизма выплаты банками и иными кредитными организациями компенсаций клиентам, чьи средства были похищены в результате мошеннических действий», — говорится в поручении. Текст поручения опубликован на сайте Кремля. Отмечается, что при необходимости предложения по решению этого вопроса следует закрепить законодательно, то есть внести изменения в законодательную базу РФ.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.