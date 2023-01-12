Гадалки из ЯНАО назвали стоимость своих услуг на Старый Новый год

Услуги гадалок в ЯНАО на Старый Новый год стоят от 350 до 2500 рублей

Жителям ЯНАО услуги гадалки обойдутся от 350 рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жителям ЯНАО гадание на Старый Новый год будет стоить от 350 до 2500 рублей. Об этом агентству URA.RU рассказали гадалки, разместившие объявления об услугах на сайте Avito.

«Гадание на картах Таро, кофейной гуще и рунах. Помогу вам в ваших проблемах. 350 рублей за услугу», — говорится в объявлении.

Самое дорогое объявление размещено в Новом Уренгое — 2500 рублей за консультацию. Средняя стоимость услуги гадалки составляет от 500 до 1000 рублей. Однако некоторые отметили, что конкретной цены нет. «За гадание конкретной цены не назначаю, но мои услуги платные, примерно 700—1000 рублей», — рассказал собеседник агентства. При этом продавцы услуг отмечают, что работа ведется удаленно, по фотографии. Средняя продолжительность ответа — в течение часа. Считается, что время в ночь с 13 на 14 января является лучшим для гаданий, которые в последующем сбываются.

Ранее сообщалось, что треть жителей Ямала считают себя суеверными. При этом наиболее уязвимыми считают себя женщины.