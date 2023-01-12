Депутата из Татарстана задержали по уголовным делам в челябинском минстрое

Булата Ахметгаянова отправили в СИЗО на два месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутата из Республики Татарстан Булата Ахметгаянова задержали по уголовным делам в челябинском минстрое. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, он предложил жене бывшего руководителя ОГКУ «Челябоблинвестрой», подведомственного минстрою региона, Алексея Абаимова за 2 млн рублей вытащить мужа из СИЗО. Однако, получив деньги, отказался от обязательств.

«Ахметгаянов заверил супругу Абаимова, что за 2 млн рублей сможет решить вопрос с изменением меры пресечения мужу с СИЗО на домашний арест. Но уже на этом этапе он не собирался ничего делать для семьи Абаимовых. Заполучив деньги, он потратил их на собственные нужды, а Абаимов так и остался под стражей», — рассказал источник.

По его словам, 12 января Ахметгаянов был отправлен в СИЗО на два месяца. Он пробудет под стражей до 11 марта. URA.RU попыталось связаться с пресс-службой СУ СКР по региону. Там на звонок не ответили.

В апреле 2020 года Абаимов и замминистра строительства Татьяна Антонова были задержаны сотрудниками ФСБ по обвинению в получении взяток от предпринимателя Михаила Азаматова. По версии следствия, это были деньги за контракты по строительству биатлонного центра в Златоусте и олимпийского центра шорт-трека в Челябинске. Оба провели год в СИЗО и были уволены со своих должностей. Процесс по делу Абаимова, Антоновой и Азаматова проходит в Курчатовском райсуде Челябинска.

Затем был арестован директор СК «Флагман» Евгений Юдин. Его фирма строила в регионе фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и детские сады. Он дал показания против Абаимова из-за стройки детского сада в Аше, после чего экс-чиновника, уже находившегося под подпиской о невыезде, вновь задержали и отправили в СИЗО.

Согласно открытым источникам в интернете, Ахметгаянов является депутатом совета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан. Руководит общероссийской общественной организацией инвалидов войны в Афганистане «Булат».