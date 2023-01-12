12 января 2023

Челябинский губернатор назначил замминистра строительства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер нашел кандидата на должность, вакантную с ноября 2022 года Фото:

Заместителем министра строительства Челябинской области назначена Ирина Балашова. Соответствующее постановление подписал 13 января губернатор Алексей Текслер.

«Назначить Балашову Ирину Сергеевну замминистра — начальником управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа, размещенного на интернет-портале официальной информации.

Балашовой назначен испытательный срок в три месяца. Ранее она работала заместителем начальника управления капитального строительства администрации Челябинска.

Место замминистра стало вакантным после того, как ушел в отставку Антон Астахов. Он уволился по собственному желанию с 11 ноября.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Заместителем министра строительства Челябинской области назначена Ирина Балашова. Соответствующее постановление подписал 13 января губернатор Алексей Текслер. «Назначить Балашову Ирину Сергеевну замминистра — начальником управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа, размещенного на интернет-портале официальной информации. Балашовой назначен испытательный срок в три месяца. Ранее она работала заместителем начальника управления капитального строительства администрации Челябинска. Место замминистра стало вакантным после того, как ушел в отставку Антон Астахов. Он уволился по собственному желанию с 11 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...