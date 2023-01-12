Челябинский губернатор назначил замминистра строительства

Заместителем министра строительства Челябинской области назначена Ирина Балашова. Соответствующее постановление подписал 13 января губернатор Алексей Текслер.
«Назначить Балашову Ирину Сергеевну замминистра — начальником управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа, размещенного на интернет-портале официальной информации.
Балашовой назначен испытательный срок в три месяца. Ранее она работала заместителем начальника управления капитального строительства администрации Челябинска.
Место замминистра стало вакантным после того, как ушел в отставку Антон Астахов. Он уволился по собственному желанию с 11 ноября.
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