Челябинский губернатор назначил замминистра строительства

13 января 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер нашел кандидата на должность, вакантную с ноября 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместителем министра строительства Челябинской области назначена Ирина Балашова. Соответствующее постановление подписал 13 января губернатор Алексей Текслер. «Назначить Балашову Ирину Сергеевну замминистра — начальником управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа, размещенного на интернет-портале официальной информации. Балашовой назначен испытательный срок в три месяца. Ранее она работала заместителем начальника управления капитального строительства администрации Челябинска. Место замминистра стало вакантным после того, как ушел в отставку Антон Астахов. Он уволился по собственному желанию с 11 ноября.

Заместителем министра строительства Челябинской области назначена Ирина Балашова. Соответствующее постановление подписал 13 января губернатор Алексей Текслер. «Назначить Балашову Ирину Сергеевну замминистра — начальником управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа, размещенного на интернет-портале официальной информации. Балашовой назначен испытательный срок в три месяца. Ранее она работала заместителем начальника управления капитального строительства администрации Челябинска. Место замминистра стало вакантным после того, как ушел в отставку Антон Астахов. Он уволился по собственному желанию с 11 ноября.