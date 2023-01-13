«Чебурашка» обогнал «Аватар» по сборам в России

Семейная комедия режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стала самым кассовым фильмом в истории отечественного проката, обогнав по сумме кассовых сборов фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» 2009 года. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Согласно данным ЕАИС, фильм «Чебурашка» заработал 3 528 556 464 рубля с момента начала проката в России 1 января 2023 года. По данным открытых источников, кассовые сборы первой части «Аватара» в России составляли 3 516 796 661 рубль.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Семейная комедия режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стала самым кассовым фильмом в истории отечественного проката, обогнав по сумме кассовых сборов фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» 2009 года. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Согласно данным ЕАИС, фильм «Чебурашка» заработал 3 528 556 464 рубля с момента начала проката в России 1 января 2023 года. По данным открытых источников, кассовые сборы первой части «Аватара» в России составляли 3 516 796 661 рубль. Ранее в школах Киева появились плакаты с Чебурашкой, называющие персонажа оккупантом. В Кремле заявили, что родители на Украине должны объяснить своим детям введение запрета на просмотр фильма «Чебурашка». В регионах РФ отечественный фильм по сборам в первые дни проката обгонял американские блокбастеры.