«Чебурашка» обогнал «Аватар» по сборам в России

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Фильм «Чебурашка» обогнал фильм Джеймса Кэмерона по кассовым сборам Фото:

Семейная комедия режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стала самым кассовым фильмом в истории отечественного проката, обогнав по сумме кассовых сборов фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» 2009 года. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Согласно данным ЕАИС, фильм «Чебурашка» заработал 3 528 556 464 рубля с момента начала проката в России 1 января 2023 года. По данным открытых источников, кассовые сборы первой части «Аватара» в России составляли 3 516 796 661 рубль.

Ранее в школах Киева появились плакаты с Чебурашкой, называющие персонажа оккупантом. В Кремле заявили, что родители на Украине должны объяснить своим детям введение запрета на просмотр фильма «Чебурашка». В регионах РФ отечественный фильм по сборам в первые дни проката обгонял американские блокбастеры.

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Семейная комедия режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стала самым кассовым фильмом в истории отечественного проката, обогнав по сумме кассовых сборов фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» 2009 года. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Согласно данным ЕАИС, фильм «Чебурашка» заработал 3 528 556 464 рубля с момента начала проката в России 1 января 2023 года. По данным открытых источников, кассовые сборы первой части «Аватара» в России составляли 3 516 796 661 рубль. Ранее в школах Киева появились плакаты с Чебурашкой, называющие персонажа оккупантом. В Кремле заявили, что родители на Украине должны объяснить своим детям введение запрета на просмотр фильма «Чебурашка». В регионах РФ отечественный фильм по сборам в первые дни проката обгонял американские блокбастеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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