Сотни семей курганских мобилизованных получили деньги от правительства

Курганские власти рассказали как помогли семьям мобилизованных земляков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Более 600 семей курганцев, мобилизованных в зону военной спецоперации, получили денежные выплаты на неотложные нужды от правительства региона через соцслужбы. Об этом в своем telegram-канале рассказала замгубернатора Курганской области Оксана Куташи.

«Семьи мобилизованных жителей Курганской области по поручению главы региона продолжают получать адресную помощь и поддержку. <…> денежную помощь на неотложные нужды до 10 тысяч рублей (приобретение сезонных вещей, оплату коммунальных услуг) — получили 627 семей», — сообщила соратница Вадима Шумкова. Соцслужбы также помогают семьям мобилизованных с решением бытовых вопросов.

По информации чиновницы 73 семьи получили денежную помощь на решение коммунальных проблем. 1131 раз сотрудники правительства выдали продуктовые наборы. На Новый год власти передали детям мобилизованных подарки, помогли посетить праздничные представления, в том числе в городе Москве.

Кроме этого, курганские семьи, чьи мужчины были призваны в ряды российской армии, получают психологическую помощь и консультации по соцуслугам. Таких обращений уже насчитывается около шести тысяч, рассказала замгубернатора.

Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. В армейские ряды призывали мужчин, прошедших службу в армии и имеющих военные специальности. Всего было призвано около 300 тысяч человек. О завершении частичной мобилизации было объявлено 28 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что детей курганских военных, находящихся в зоне СВО, будут бесплатно катать на лошадях. Инициатива исходила от представителей курганского казачьего сообщества.