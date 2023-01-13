Автохама Новоселова из Екатеринбурга объявили в розыск

13 января 2023 в 20:17 Размер текста - 17 +

Игоря Новоселова объявляют в похищении человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автохама Игоря Новоселова из Екатеринбурга объявили в розыск по делу о похищении человека. Эту информацию URA.RU сообщил источник. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил агентству эту информацию. «Любитель скандально-криминальных историй по материалам полиции Березовского 13 января судом, действительно, объявлен в розыск, так как уклонялся от явки в суд, где должно было слушаться его дело. Если кто-либо из граждан владеет информацией о его возможном местонахождении, просьба проинформировать органы внутренних дел Березовского-либо по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области 8 (343) 358 71 61, в том числе конфиденциально», — отметил полковник Горелых. Согласно картотеке Кировского районного суда, Новоселова судят по части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека». Речь идет об эпизоде, когда Новоселов затолкал в багажник 17-летнего подростка и какое-то время катал его в машине. Последний раз Новоселов попадал в медиапространство в ноябре 2022 года, когда получил повестку в военкомат.

Автохама Игоря Новоселова из Екатеринбурга объявили в розыск по делу о похищении человека. Эту информацию URA.RU сообщил источник. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил агентству эту информацию. «Любитель скандально-криминальных историй по материалам полиции Березовского 13 января судом, действительно, объявлен в розыск, так как уклонялся от явки в суд, где должно было слушаться его дело. Если кто-либо из граждан владеет информацией о его возможном местонахождении, просьба проинформировать органы внутренних дел Березовского-либо по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области 8 (343) 358 71 61, в том числе конфиденциально», — отметил полковник Горелых. Согласно картотеке Кировского районного суда, Новоселова судят по части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека». Речь идет об эпизоде, когда Новоселов затолкал в багажник 17-летнего подростка и какое-то время катал его в машине. Последний раз Новоселов попадал в медиапространство в ноябре 2022 года, когда получил повестку в военкомат.