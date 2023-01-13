Челябинск накроет двухнедельный снегопад

В конце января в регион придет фронт обильных осадков
В Челябинске к 29 января ожидается фронт обильных осадков, благодаря которому в течение двух недель будет идти снег. Об этом говорится на сайте Gismeteo.
«На Челябинскую область надвигается антициклон с сопутствующим потеплением и обильными осадками. С 29 января по 9 февраля в Челябинске будет идти снег», — следует из прогноза метеорологов.
Ранее синоптики сообщили челябинцам погоду на «старый» Новый год. По их данным, в регионе будет тепло и ветрено 13 и 14 января.
Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».