Челябинск накроет двухнедельный снегопад

В конце января в регион придет фронт обильных осадков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске к 29 января ожидается фронт обильных осадков, благодаря которому в течение двух недель будет идти снег. Об этом говорится на сайте Gismeteo.

«На Челябинскую область надвигается антициклон с сопутствующим потеплением и обильными осадками. С 29 января по 9 февраля в Челябинске будет идти снег», — следует из прогноза метеорологов.

Ранее синоптики сообщили челябинцам погоду на «старый» Новый год. По их данным, в регионе будет тепло и ветрено 13 и 14 января.