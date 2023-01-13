Челябинск накроет двухнедельный снегопад

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1 января. Челябинск, холод, зима, погода, деревья в снегу, виды города, мороз
В конце января в регион придет фронт обильных осадков Фото:

В Челябинске к 29 января ожидается фронт обильных осадков, благодаря которому в течение двух недель будет идти снег. Об этом говорится на сайте Gismeteo.

«На Челябинскую область надвигается антициклон с сопутствующим потеплением и обильными осадками. С 29 января по 9 февраля в Челябинске будет идти снег», — следует из прогноза метеорологов.

Ранее синоптики сообщили челябинцам погоду на «старый» Новый год. По их данным, в регионе будет тепло и ветрено 13 и 14 января.

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В Челябинске к 29 января ожидается фронт обильных осадков, благодаря которому в течение двух недель будет идти снег. Об этом говорится на сайте Gismeteo. «На Челябинскую область надвигается антициклон с сопутствующим потеплением и обильными осадками. С 29 января по 9 февраля в Челябинске будет идти снег», — следует из прогноза метеорологов. Ранее синоптики сообщили челябинцам погоду на «старый» Новый год. По их данным, в регионе будет тепло и ветрено 13 и 14 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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