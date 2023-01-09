Бастрыкин поручил завести дело против актера Артура Смольянинова

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил завести уголовное дело на актера Артура Смольянинова. Об этом рассказали в ведомстве.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова», — сказано в сообщении. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Ранее Смольянинов рассказал о том, что хочет участвовать в боях на украинской стороне. Он отметил, что дальнейшая судьба России ему безразлична. Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов заявил, что актера нужно арестовать.
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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил завести уголовное дело на актера Артура Смольянинова. Об этом рассказали в ведомстве. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова», — сказано в сообщении. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее Смольянинов рассказал о том, что хочет участвовать в боях на украинской стороне. Он отметил, что дальнейшая судьба России ему безразлична. Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов заявил, что актера нужно арестовать.