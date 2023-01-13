Глава офиса Зеленского: Киев получил первую партию тяжелого вооружения НАТО

Украина уже получает тяжелое вооружение от западных партнеров. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«Я не могу вам раскрывать всех деталей, но я могу вам сказать, что на самом деле мы уже начали получать такое вооружение от наших европейских партнеров. Я убежден, что эти поставки продолжатся», — сказал Ермак в эфире телеканала BFMTV.
Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем пришел к соглашению о поставках Украине боевых машин пехоты (БМП) Bradley и Marder. У Германии, однако, возникли проблемы с производством БМП, поскольку промышленность не была осведомлена о планируемых поставках. Полковник запаса Сергей Суворов заявил, что американские БМП Bradley не смогут быть эффективно использованы в ходе боевых действий на территории Украины из-за отсутствия у них возможности преодоления ряда преград, с которыми они столкнутся в этой стране. Кроме того, Германия близка к принятию решения по отправке танков Leopard на Украину, передает RT.
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Украина уже получает тяжелое вооружение от западных партнеров. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Я не могу вам раскрывать всех деталей, но я могу вам сказать, что на самом деле мы уже начали получать такое вооружение от наших европейских партнеров. Я убежден, что эти поставки продолжатся», — сказал Ермак в эфире телеканала BFMTV. Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем пришел к соглашению о поставках Украине боевых машин пехоты (БМП) Bradley и Marder. У Германии, однако, возникли проблемы с производством БМП, поскольку промышленность не была осведомлена о планируемых поставках. Полковник запаса Сергей Суворов заявил, что американские БМП Bradley не смогут быть эффективно использованы в ходе боевых действий на территории Украины из-за отсутствия у них возможности преодоления ряда преград, с которыми они столкнутся в этой стране. Кроме того, Германия близка к принятию решения по отправке танков Leopard на Украину, передает RT.