13 января 2023

В Екатеринбурге женщина отдала телефонным мошенникам 1,6 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники позвонили женщине 12 января и заставили перевести на их счет 1,6 млн рублей Фото:

Жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных мошенников, лишившись 1,6 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

«В отдел полиции №5 Ленинского района обратилась 46-летняя женщина, которая сообщила, что стала жертвой мошенников. Они похитили у нее 1,6 млн рублей», — сказано в сообщении.

Женщине 12 января позвонили лже-сотрудники кредитной организации, клиенткой которой она является. Ей сообщили, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит. Чтобы избежать этого, женщину попросили снять все деньги и положить их на страховой счет. Выполнив это, с женщиной связался неизвестный мужчина, который представился полицейским.

Лже-силовик сообщил ей, что на нее оформили кредит. После этого гражданка поняла, что стала жертвой мошенников, и прервала звонок. Сотрудники УМВД занимаются раскрытием преступления. «В отношении неустановленных лиц решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», — резюмировали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о жительнице Тавды Свердловской области, которая перевела 515 тысяч рублей мошенникам. Аферисты представились сотрудниками Центробанка РФ.

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Жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных мошенников, лишившись 1,6 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в УМВД по Екатеринбургу. «В отдел полиции №5 Ленинского района обратилась 46-летняя женщина, которая сообщила, что стала жертвой мошенников. Они похитили у нее 1,6 млн рублей», — сказано в сообщении. Женщине 12 января позвонили лже-сотрудники кредитной организации, клиенткой которой она является. Ей сообщили, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит. Чтобы избежать этого, женщину попросили снять все деньги и положить их на страховой счет. Выполнив это, с женщиной связался неизвестный мужчина, который представился полицейским. Лже-силовик сообщил ей, что на нее оформили кредит. После этого гражданка поняла, что стала жертвой мошенников, и прервала звонок. Сотрудники УМВД занимаются раскрытием преступления. «В отношении неустановленных лиц решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», — резюмировали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о жительнице Тавды Свердловской области, которая перевела 515 тысяч рублей мошенникам. Аферисты представились сотрудниками Центробанка РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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