13 января 2023

В Копейске с могилы бойца пропал флаг ЧВК «Вагнер». Фото

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Верхнеборовское кладбище. Тюмень, кладбище
Родственники погибшего обратились в полицию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Копейске (Челябинская область) с могилы погибшего во время спецоперации бойца пропал флаг ЧВК «Вагнер». Эту информацию URA.RU подтвердили в полиции.

«Сообщение было зарегистрировано 13 января. По данному факту проводится проверка», — рассказали URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

По предварительной информации, фактов вандализма на могиле не усматривается. Древко от флага находится там, где его установили родственники погибшего.

«Стояло два флага. ЧВК „Вагнер“ украли и палку бросили. Кладбище поселка Горняк, Аллея Славы», — сообщается в telegram-канале «Копейск (В) Теме».

Ранее сообщалось, что более сотни бывших российских заключенных вернулись из зоны СВО после службы в ЧВК «Вагнер». Они одними из первых приняли участие в боях в защиту Донбасса. Также они штурмовали Углегорскую ТЭС и поселки под Бахмутом (Артемовском).

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В Копейске (Челябинская область) с могилы погибшего во время спецоперации бойца пропал флаг ЧВК «Вагнер». Эту информацию URA.RU подтвердили в полиции. «Сообщение было зарегистрировано 13 января. По данному факту проводится проверка», — рассказали URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. По предварительной информации, фактов вандализма на могиле не усматривается. Древко от флага находится там, где его установили родственники погибшего. «Стояло два флага. ЧВК „Вагнер“ украли и палку бросили. Кладбище поселка Горняк, Аллея Славы», — сообщается в telegram-канале «Копейск (В) Теме». Ранее сообщалось, что более сотни бывших российских заключенных вернулись из зоны СВО после службы в ЧВК «Вагнер». Они одними из первых приняли участие в боях в защиту Донбасса. Также они штурмовали Углегорскую ТЭС и поселки под Бахмутом (Артемовском).
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