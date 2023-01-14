Медведев заявил, что премьер Японии «несет чушь про Россию»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, в своем с США заявлении о применении Россией ядерного оружия на Украине, «несет про Россию чушь». С таким мнением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки», — написал Медведев в своем telegram-канале. Зампред Совбеза РФ напомнил, что единственной страной, использовавшей ядерное оружие были США, а применили они его против Японии.
По словам Медведева, Япония действует строго по указаниям американских властей. «Кисида лишь обслуживающий персонал для американцев. А смелости у слуг быть не может», — заключил он.
Ранее Япония и США сделали совместное заявление о применении Россией ядерного оружия на Украине, сообщает «Национальная служба новостей». По словам властей двух стран, подобное будет воспринято как «враждебный акт против всего человечества».
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида, в своем с США заявлении о применении Россией ядерного оружия на Украине, «несет про Россию чушь». С таким мнением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки», — написал Медведев в своем telegram-канале. Зампред Совбеза РФ напомнил, что единственной страной, использовавшей ядерное оружие были США, а применили они его против Японии. По словам Медведева, Япония действует строго по указаниям американских властей. «Кисида лишь обслуживающий персонал для американцев. А смелости у слуг быть не может», — заключил он. Ранее Япония и США сделали совместное заявление о применении Россией ядерного оружия на Украине, сообщает «Национальная служба новостей». По словам властей двух стран, подобное будет воспринято как «враждебный акт против всего человечества».