19FortyFive: поставки БМП Bradley не помогут Украине перейти в наступление

Вооруженные силы Украины не смогут около года использовать боевые машины пехоты Bradley, предоставленные США, для наступления на российскую армию из-за сложного обучения. С таким мнением в материале для издания 19FortyFive выступил отставной офицер армии США по иностранным делам Джефф Джагер.
«Даже если бы США в тот же день предоставили Украине полный пакет БМП, о котором было объявлено 6 января, и даже если бы они были новейшими, лучшими в арсенале армии США, срок развертывания техники на Украине занял бы много месяцев, учитывая необходимое обучение и интеграцию», — говорится в материале Джеффа Джагера для издания. Офицер армии США в отставке отметил, что для активного использования Украиной Bradley может пройти больше года.
Ранее кандидат военных наук, эксперт в области бронетанковой техники Сергей Суворов заявил, что основными недостатками БМП Bradley являются большая масса, а также наличие в корпусе уязвимых мест. Суворов отмечал, что на территории Украины машины пехоты могут оказаться бесполезными.
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Вооруженные силы Украины не смогут около года использовать боевые машины пехоты Bradley, предоставленные США, для наступления на российскую армию из-за сложного обучения. С таким мнением в материале для издания 19FortyFive выступил отставной офицер армии США по иностранным делам Джефф Джагер. «Даже если бы США в тот же день предоставили Украине полный пакет БМП, о котором было объявлено 6 января, и даже если бы они были новейшими, лучшими в арсенале армии США, срок развертывания техники на Украине занял бы много месяцев, учитывая необходимое обучение и интеграцию», — говорится в материале Джеффа Джагера для издания. Офицер армии США в отставке отметил, что для активного использования Украиной Bradley может пройти больше года. Ранее кандидат военных наук, эксперт в области бронетанковой техники Сергей Суворов заявил, что основными недостатками БМП Bradley являются большая масса, а также наличие в корпусе уязвимых мест. Суворов отмечал, что на территории Украины машины пехоты могут оказаться бесполезными.