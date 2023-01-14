19FortyFive: поставки БМП Bradley не помогут Украине перейти в наступление

14 января 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Украина сможет развернуть Bradley больше, чем через год, считает Джефф Джагер Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины не смогут около года использовать боевые машины пехоты Bradley, предоставленные США, для наступления на российскую армию из-за сложного обучения. С таким мнением в материале для издания 19FortyFive выступил отставной офицер армии США по иностранным делам Джефф Джагер. «Даже если бы США в тот же день предоставили Украине полный пакет БМП, о котором было объявлено 6 января, и даже если бы они были новейшими, лучшими в арсенале армии США, срок развертывания техники на Украине занял бы много месяцев, учитывая необходимое обучение и интеграцию», — говорится в материале Джеффа Джагера для издания . Офицер армии США в отставке отметил, что для активного использования Украиной Bradley может пройти больше года. Ранее кандидат военных наук, эксперт в области бронетанковой техники Сергей Суворов заявил, что основными недостатками БМП Bradley являются большая масса, а также наличие в корпусе уязвимых мест. Суворов отмечал, что на территории Украины машины пехоты могут оказаться бесполезными.

Вооруженные силы Украины не смогут около года использовать боевые машины пехоты Bradley, предоставленные США, для наступления на российскую армию из-за сложного обучения. С таким мнением в материале для издания 19FortyFive выступил отставной офицер армии США по иностранным делам Джефф Джагер. «Даже если бы США в тот же день предоставили Украине полный пакет БМП, о котором было объявлено 6 января, и даже если бы они были новейшими, лучшими в арсенале армии США, срок развертывания техники на Украине занял бы много месяцев, учитывая необходимое обучение и интеграцию», — говорится в материале Джеффа Джагера для издания. Офицер армии США в отставке отметил, что для активного использования Украиной Bradley может пройти больше года. Ранее кандидат военных наук, эксперт в области бронетанковой техники Сергей Суворов заявил, что основными недостатками БМП Bradley являются большая масса, а также наличие в корпусе уязвимых мест. Суворов отмечал, что на территории Украины машины пехоты могут оказаться бесполезными.