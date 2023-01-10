Mash: состояние Михалкова ухудшилось

Михалкову стало хуже, сообщает Mash
Состояние режиссера Никиты Михалкова ухудшилось. Об этом сообщил telegram-канал Mash. У него возросла площадь поражения легких.
«После КТ легких у Никиты Сергеевича обнаружили рост пораженных участков. По сравнению с предыдущими результатами — состояние ухудшилось», — сообщает Mash. Также уточняется, что у Михалкова мерцательная аритмия, и без необходимой помощи у него бы развился инфаркт. Сейчас жизни режиссера ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что Михалков был доставлен в больницу. Позднее он был переведен в реанимационное отделение. Ему диагностировали полисегментарную пневмонию.
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