Mash: стало известно, чем болен Михалков

Никита Михалков госпитализирован 5 января
Режиссеру Никите Михалкову поставили диагноз — двусторонняя полисегментарная пневмония. Об этом сообщили в telegram-канале Mash.
«У Никиты Михалкова диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония. Он находится в реанимации ковидной больницы в тяжелом состоянии», — написано в сообщении. Также у Михалкова обнаружили интоксикационный синдром.
Михалкова госпитализировали 5 января в Москве. Его представители сообщили URA.RU, что режиссер заболел гриппом. Позднее стало известно, что Михалков был переведен в реанимацию.
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