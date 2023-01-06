Mash: стало известно, чем болен Михалков

Mash: Михалкову поставили диагноз двусторонняя полисегментарная пневмония
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Послание Президента РФ В. Путина Федеральному собранию РФ. Москва, портрет, михалков никита
Никита Михалков госпитализирован 5 января Фото:

Режиссеру Никите Михалкову поставили диагноз — двусторонняя полисегментарная пневмония. Об этом сообщили в telegram-канале Mash.

«У Никиты Михалкова диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония. Он находится в реанимации ковидной больницы в тяжелом состоянии», — написано в сообщении. Также у Михалкова обнаружили интоксикационный синдром.

Михалкова госпитализировали 5 января в Москве. Его представители сообщили URA.RU, что режиссер заболел гриппом. Позднее стало известно, что Михалков был переведен в реанимацию.

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Режиссеру Никите Михалкову поставили диагноз — двусторонняя полисегментарная пневмония. Об этом сообщили в telegram-канале Mash. «У Никиты Михалкова диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония. Он находится в реанимации ковидной больницы в тяжелом состоянии», — написано в сообщении. Также у Михалкова обнаружили интоксикационный синдром. Михалкова госпитализировали 5 января в Москве. Его представители сообщили URA.RU, что режиссер заболел гриппом. Позднее стало известно, что Михалков был переведен в реанимацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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