Baza: Никиту Михалкова перевели в реанимацию

Никита Михалков был госпитализирован с ковидной пневмонией, сообщает telegram-канал
Режиссер Никита Михалков попал в реанимацию. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Ранее Михалков находился в одной из московских больниц.
«Никита Михалков находится в реанимации одной из московских больниц», — пишет telegram-канал. По информации журналистов, туда его перевели вчера из больницы номер 67 с ковидной пневмонией.
Ранее telegram-канал сообщал о тяжелом состоянии режиссера. Представители Михалкова, однако, утверждают, что у режиссера обычный грипп, а не ковидная пневмония.
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