Baza: Никиту Михалкова перевели в реанимацию

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, портрет, михалков никита
Никита Михалков был госпитализирован с ковидной пневмонией, сообщает telegram-канал Фото:

Режиссер Никита Михалков попал в реанимацию. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Ранее Михалков находился в одной из московских больниц.

«Никита Михалков находится в реанимации одной из московских больниц», — пишет telegram-канал. По информации журналистов, туда его перевели вчера из больницы номер 67 с ковидной пневмонией.

Ранее telegram-канал сообщал о тяжелом состоянии режиссера. Представители Михалкова, однако, утверждают, что у режиссера обычный грипп, а не ковидная пневмония.

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Режиссер Никита Михалков попал в реанимацию. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Ранее Михалков находился в одной из московских больниц. «Никита Михалков находится в реанимации одной из московских больниц», — пишет telegram-канал. По информации журналистов, туда его перевели вчера из больницы номер 67 с ковидной пневмонией. Ранее telegram-канал сообщал о тяжелом состоянии режиссера. Представители Михалкова, однако, утверждают, что у режиссера обычный грипп, а не ковидная пневмония.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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