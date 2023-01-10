Михалков прокомментировал свое состояние впервые после госпитализации

Михалков заявил, что остается в больнице и продолжает лечение

10 января 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Никита Михалков рассказал о своем состоянии Владимир Андреев © URA.RU Режиссер Никита Михалков остается в больнице и продолжает проходить необходимое лечение. Так свое состояние, находясь в больнице, описал сам режиссер. «Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение», — приводятся слова Никиты Михалкова в telegram-канале «Бесогон». Михалков поблагодарил своих зрителей за поддержку и пожелания здоровья, а также призвал их верить только достоверной информации о его здоровье, опубликованной в его telegram-канале. Режиссер попал в больницу 5 декабря. Российские СМИ писали о том, что у Михалкова выявили полисегментарную пневмонию, однако его представители заявляли, что у режиссера обычная простуда. Ранее режиссера перевели в реанимацию, а его состояние ухудшилось. Свою обеспокоенность по поводу здоровья Михалкова выражал и президент России Владимир Путин.

Режиссер Никита Михалков остается в больнице и продолжает проходить необходимое лечение. Так свое состояние, находясь в больнице, описал сам режиссер. «Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение», — приводятся слова Никиты Михалкова в telegram-канале «Бесогон». Михалков поблагодарил своих зрителей за поддержку и пожелания здоровья, а также призвал их верить только достоверной информации о его здоровье, опубликованной в его telegram-канале. Режиссер попал в больницу 5 декабря. Российские СМИ писали о том, что у Михалкова выявили полисегментарную пневмонию, однако его представители заявляли, что у режиссера обычная простуда. Ранее режиссера перевели в реанимацию, а его состояние ухудшилось. Свою обеспокоенность по поводу здоровья Михалкова выражал и президент России Владимир Путин.