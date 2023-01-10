Михалков прокомментировал свое состояние впервые после госпитализации

Михалков заявил, что остается в больнице и продолжает лечение
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, михалков никита
Никита Михалков рассказал о своем состоянии

Режиссер Никита Михалков остается в больнице и продолжает проходить необходимое лечение. Так свое состояние, находясь в больнице, описал сам режиссер.

«Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение», — приводятся слова Никиты Михалкова в telegram-канале «Бесогон». Михалков поблагодарил своих зрителей за поддержку и пожелания здоровья, а также призвал их верить только достоверной информации о его здоровье, опубликованной в его telegram-канале.

Режиссер попал в больницу 5 декабря. Российские СМИ писали о том, что у Михалкова выявили полисегментарную пневмонию, однако его представители заявляли, что у режиссера обычная простуда. Ранее режиссера перевели в реанимацию, а его состояние ухудшилось. Свою обеспокоенность по поводу здоровья Михалкова выражал и президент России Владимир Путин.

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Режиссер Никита Михалков остается в больнице и продолжает проходить необходимое лечение. Так свое состояние, находясь в больнице, описал сам режиссер. «Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение», — приводятся слова Никиты Михалкова в telegram-канале «Бесогон». Михалков поблагодарил своих зрителей за поддержку и пожелания здоровья, а также призвал их верить только достоверной информации о его здоровье, опубликованной в его telegram-канале. Режиссер попал в больницу 5 декабря. Российские СМИ писали о том, что у Михалкова выявили полисегментарную пневмонию, однако его представители заявляли, что у режиссера обычная простуда. Ранее режиссера перевели в реанимацию, а его состояние ухудшилось. Свою обеспокоенность по поводу здоровья Михалкова выражал и президент России Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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