В Турции заявили о желании Запада затянуть конфликт на Украине

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, автоматчик, армия, военные, солдаты
Любые переговоры без участия России обречены на провал, считают в Турции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В странах Запада превалирует настрой на продолжение конфликта на Украине. В таких условиях невозможно обсуждать мирное соглашение по Украине путем переговоров. Об этом заявил представитель президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.

«У мирового сообщества нет достаточного желания для создания условий для „серьезных переговоров“ между РФ и Украиной», — заявил он. Слова представителя Эрдогана приводит ТАСС.

Спикер также отметил, что в переговорах России и Украины обязательно участие Европы и США. Однако, по его убеждению, любой мирный план по Украине будет обречен на провал, если в нем не будет учитываться мнение России. Существует также немалая вероятность того, что затянувшийся конфликт приведет к усталости Европы от боевых действий и тогда общественность заявит о нежелании поддерживать Киев.

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В странах Запада превалирует настрой на продолжение конфликта на Украине. В таких условиях невозможно обсуждать мирное соглашение по Украине путем переговоров. Об этом заявил представитель президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын. «У мирового сообщества нет достаточного желания для создания условий для „серьезных переговоров“ между РФ и Украиной», — заявил он. Слова представителя Эрдогана приводит ТАСС. Спикер также отметил, что в переговорах России и Украины обязательно участие Европы и США. Однако, по его убеждению, любой мирный план по Украине будет обречен на провал, если в нем не будет учитываться мнение России. Существует также немалая вероятность того, что затянувшийся конфликт приведет к усталости Европы от боевых действий и тогда общественность заявит о нежелании поддерживать Киев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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