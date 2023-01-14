Американский генерал назвал освобождение Соледара большим успехом ВС РФ

Экс-советник президента США Келлог: России и Украине после Соледара предстоит решающее сражение

14 января 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Россию и Украину ждут решающая битва, считает Джозеф Келлог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие Соледара российскими военными — большой успех, но России и Украине еще предстоит решающее сражение. Об этом рассказал генерал-лейтенант в отставке и бывший советник президента США Джозеф Кит Келлог. «Безусловно, [исход сражения за Соледар] — значительный успех для русских. Но думаю, это лишь одна глава в длинной истории», — рассказал Джозеф Келлог в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera. По его мнению, Россия и Украина проведут решающий бой, когда получат подкрепление. Он также отметил, что исход силового столкновения определит условия, на которых пройдут переговоры. «Сначала должен определяться победитель, потом начнутся переговоры», — считает Келлог. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные полностью освободили Соледар от ВСУ. Штурм города вели боевики ЧВК «Вагнер», сообщает «Царьград». Соледар был важен для украинской армии, потому что через него ВСУ получали подкрепление. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук предсказал, что ВСУ готовят «неистовые атаки» на Соледар, потому что украинский президент Владимир Зеленский не сможет смериться со сдачей города.

Взятие Соледара российскими военными — большой успех, но России и Украине еще предстоит решающее сражение. Об этом рассказал генерал-лейтенант в отставке и бывший советник президента США Джозеф Кит Келлог. «Безусловно, [исход сражения за Соледар] — значительный успех для русских. Но думаю, это лишь одна глава в длинной истории», — рассказал Джозеф Келлог в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera. По его мнению, Россия и Украина проведут решающий бой, когда получат подкрепление. Он также отметил, что исход силового столкновения определит условия, на которых пройдут переговоры. «Сначала должен определяться победитель, потом начнутся переговоры», — считает Келлог. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные полностью освободили Соледар от ВСУ. Штурм города вели боевики ЧВК «Вагнер», сообщает «Царьград». Соледар был важен для украинской армии, потому что через него ВСУ получали подкрепление. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук предсказал, что ВСУ готовят «неистовые атаки» на Соледар, потому что украинский президент Владимир Зеленский не сможет смериться со сдачей города.