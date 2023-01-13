В Курганской области женщина лишилась 100 тысяч рублей при продаже лодки

Мошенник получил доступ к личному кабинету потерпевшей и украл деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница города Щучье (Курганская область) лишилась 100 тысяч рублей при продаже лодки на сайте бесплатных обновлений. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Женщина рассказала, что разместила объявление о продаже лодки. Ей позвонил незнакомый человек и сообщил, что хочет приобрести товар. Также он сказал, что готов сразу оплатить покупку, а лодку забрать позднее. Под предлогом внесения оплаты мошенник завладел данными банковской карты потерпевшей, получил доступ к ее личному кабинету и украл со счета около 100 тысяч рублей», — сообщается в ведомстве.

Женщина обнаружила пропажу после того, как увидела сообщения об операциях по карте. Телефон покупателя стал недоступен и она обратилась в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «кража». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее URA.RU писало, что житель Кетовского района потратил деньги с чужой банковской карты и явился в полицию с повинной. Его осудили на 2,5 года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.