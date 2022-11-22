Курганец потратил деньги с чужой банковской карты и сдался полиции

Курганец потратил 30 250 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ранее судимый за грабеж житель Кетовского района (Курганская область) потратил деньги с чужой банковской карты и явился в полицию с повинной. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда.

«Подсудимый со своей знакомой распивали спиртные напитки. После того, как потерпевшая уснула, мужчина украл ее банковскую карту и, зная пин-код, несколько раз снял с нее деньги через банкомат. Всего обвиняемый похитил 30 250 рублей», — говорится в документе.

После этого подсудимый явился в полицию с повинной. В судебном заседании он полностью признал свою вину и отказался от дачи показаний. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «кража» и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что житель Шадринска (Курганская область) оплатил свои покупки банковской картой подростка. Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.